Hải Phòng liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng về PAR INDEX và SIPAS

Thành phố Hải Phòng đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2025, Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2025.

Đây là lần thứ 3 thành phố Hải Phòng dẫn đầu cả nước về Chỉ số Cải cách hành chính và là lần thứ hai liên tiếp dẫn đầu về Chỉ số Cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường, những năm qua, thành phố luôn xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố.

Nhiều giải pháp đổi mới đã được triển khai đồng bộ như mở rộng dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tăng cường phân cấp, phân quyền, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Việc tiếp tục dẫn đầu cả nước về Chỉ số Cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 là động lực để Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Năm 2025, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là việc thực hiện hợp nhất đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7 với khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao, thời gian ngắn, thành phố vẫn duy trì đà tăng trưởng cao, với GRDP đạt 11,81%.

Hải Phòng tiếp tục khẳng định vai trò là một động lực phát triển quan trọng của đất nước, là địa phương duy nhất trong toàn quốc duy trì 11 năm liên tiếp tăng trưởng GRDP ở mức hai con số.

Theo kết quả công bố, Chỉ số Cải cách hành chính năm 2025 của Hải Phòng đạt 95,37%, đứng đầu toàn quốc, cao hơn địa phương xếp thứ hai 2,21%. Đây là năm thứ hai liên tiếp và là lần thứ ba trong vòng 5 năm Hải Phòng giữ vị trí số 1 cả nước về chỉ số này.

Đồng thời, thành phố dẫn đầu nhiều chỉ số thành phần quan trọng như: Chỉ số cải cách thủ tục hành chính với kết quả đạt 99,92%; Chỉ số cải cách thể chế đạt 98,24%; Chỉ số cải cách tài chính công đạt 98,94%; Chỉ số cải cách chế độ công vụ với kết quả 96,33%.

Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 của Hải Phòng đạt 91,12%, là địa phương duy nhất trên cả nước đạt mức trên 90%, tiếp tục xếp thứ nhất toàn quốc. Trong đó, mức độ hài lòng của người dân đối với việc xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách đạt 91,01%; mức độ hài lòng đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công đạt 91,26%, đều đứng đầu cả nước.

Hải Phòng cũng dẫn đầu nhiều tiêu chí thành phần về trách nhiệm giải trình của chính quyền, chất lượng tổ chức thực hiện chính sách, tiếp cận dịch vụ hành chính công, thủ tục hành chính, đội ngũ công chức trực tiếp giải quyết công việc và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân.

Kết quả trên phản ánh sự ghi nhận, đánh giá tích cực của người dân và doanh nghiệp đối với chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố; đồng thời khẳng định hiệu quả của việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao trách nhiệm công vụ và xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, minh bạch./.

