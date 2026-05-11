Tăng tốc để kịp hoàn thành Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn dịp Quốc khánh 2/9

Chiều 11/5, Đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã đi kiểm tra công trường xây dựng Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn và chứng kiến việc đổ mẻ bê tông đầu tiên của bệ trụ cầu chính của công trình.

Đây là hạng mục có ý nghĩa quyết định đến chất lượng kết cấu, độ an toàn và tiến độ tổng thể dự án.

Mẻ bê tông đầu tiên được đổ cho bệ trụ TC2 với khối lượng bê tông khoảng 5.674 m3. Hạng mục sẽ được thi công liên tục với yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt về công nghệ, nhiệt độ và chất lượng vật liệu nhằm đảm bảo độ bền, tính ổn định của kết cấu công trình.

Đây được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu dự án chính thức bước vào giai đoạn thi công kết cấu chính của Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Kết cấu mố trụ dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2026.

Theo đại diện Tập đoàn Đạt Phương, đơn vị thi công kết cấu mố trụ bê tông cầu chính, toàn bộ cọc khoan nhồi của hai trụ chính TC1 và TC2 (D.1500) tại hai bờ phường An Khánh và phường Sài Gòn đã hoàn thành. Trụ phía phường An Khánh có diện tích gần 1.892 m2, khối lượng thép sử dụng cho móng trụ lên đến 650 tấn.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có tổng chiều dài công trình khoảng 720m, dự án khởi công vào cuối tháng 3/2025 với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Nhịp chính của cầu là kết cấu vòm treo dây văng dài 187 m; mặt cầu bằng dầm thép có bề rộng thay đổi từ 6-11m.

Công trình được thiết kế với tĩnh không thông thuyền rộng 80m và cao 10m nhằm đảm bảo không gian cho giao thông đường thủy trên sông Sài Gòn.

Các hạng mục cầu dẫn và hệ thống kè đang được đẩy nhanh tiến độ. Hạng mục cầu chính cũng bước vào giai đoạn thi công tăng tốc, với việc triển khai đồng bộ các hạng mục kết cấu mố trụ bê tông, kết cấu vòm thép chính, trạm bơm, bể nước cảnh quan, cầu thang xoắn, thang cuốn, thang máy và hệ thống chiếu sáng mỹ thuật.

Điểm nhấn đặc biệt của công trình là kết cấu vòm thép không gian mang hình tượng lá dừa nước. Hạng mục này đang được nhà thầu tăng tốc gia công đồng loạt tại bốn nhà máy. Khối lượng hoàn thiện hiện đã vượt mốc 60%.

Theo kế hoạch, toàn bộ kết cấu vòm thép sẽ được lắp dựng hoàn chỉnh tại Vũng Tàu trước khi lai dắt về công trường vào đầu tháng 8/2026 để tiến hành lắp dựng chính thức. Đây là hạng mục đòi hỏi độ chính xác kỹ thuật rất cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thi công.

Trong khi đó, hạng mục cầu dẫn và đường dẫn hiện thi công đạt khoảng 90% tiến độ và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6/2026.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm của các đơn vị thi công, đội ngũ kỹ sư và công nhân trên công trường.

Theo ông Bùi Xuân Cường, Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn không chỉ là công trình hạ tầng giao thông mà còn là công trình mang ý nghĩa văn hóa, góp phần kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại và nâng cao chất lượng không gian công cộng cho người dân thành phố.

Hiện trên công trường và tại các xưởng gia công luôn duy trì hơn 250 kỹ sư, công nhân làm việc liên tục ngày đêm. Các module dầm thép cầu dẫn nặng khoảng 25 tấn cũng đang được vận chuyển từ nhà máy về khu vực Thủ Thiêm. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào dịp Quốc khánh 2/9/2026.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Công ty cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood tài trợ, được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc-văn hóa mới của thành phố, đồng thời mở ra thêm một không gian công cộng hiện đại, góp phần nâng cao trải nghiệm đô thị và chất lượng sống cho người dân.

Công trình cũng được định hướng tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng ven sông cho người dân thành phố./.

