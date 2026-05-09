Công an xã hạ bậc thi đua đại úy vì đi xe máy không gương chiếu hậu khi làm nhiệm vụ

Một đại úy công an xã tại Tây Ninh đã bị hạ bậc thi đua tháng, sau khi người dân phản ánh việc ông điều khiển xe máy không có gương chiếu hậu trong quá trình ra quân tuyên truyền lập lại trật tự an toàn giao thông.

Chiều ngày 8/5, thông tin từ Công an xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh cho biết, Thượng tá Trần Minh Trung, Trưởng công an xã, đã báo cáo Ủy ban nhân dân xã Mỹ Yên để trả lời công dân. Qua đó, đơn vị đã họp làm rõ trách nhiệm và thống nhất hạ bậc thi đua tháng đối với Đại úy Bùi Thanh Tuấn do điều khiển xe máy không gắn gương chiếu hậu khi thực hiện nhiệm vụ.

Sự việc xuất phát từ phản ánh của một người dân, khi người này bức xúc cho rằng lực lượng công an đi kiểm dân nhưng phương tiện lại thiếu gương chiếu hậu, thậm chí có dấu hiệu độ xe. Người dân đặt câu hỏi: Cơ quan hành pháp mà không tuân thủ quy định thì người dân lấy gì để noi theo? Hình ảnh chiếc xe vi phạm còn được chụp lại và đăng tải trên mạng xã hội.

Trong quá trình xử lý các điểm buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, Đại uý Bùi Thanh Tuấn đã bị người dân phát hiện và phản ánh trên trang cộng đồng mạng vì điều khiển xe máy không gắn kiếng hậu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo báo cáo từ Công an xã Mỹ Yên, ngày 28/4, Đại úy Bùi Thanh Tuấn sử dụng xe máy biển số 62B1 – 492.67 để tham gia diễu hành ra quân lập lại trật tự công cộng và trật tự đô thị. Khi đến đoạn đường tỉnh 835 thuộc ấp Chợ, xã Mỹ Yên, một thanh niên điều khiển xe máy lưu thông ngược chiều, lấn tuyến đã va chạm vào xe của Đại úy Tuấn, làm gãy gương chiếu hậu bên trái.

Do va chạm nhẹ, không có thiệt hại về người và tài sản, hai bên tự giải quyết. Tuy nhiên, sau sự cố, Đại úy Tuấn không đưa xe vào tiệm sửa chữa mà vẫn tiếp tục tham gia cùng đoàn công tác. Trong quá trình xử lý các điểm buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, ông đã bị người dân phát hiện và phản ánh trên trang cộng đồng mạng.

Tại văn bản xử lý, Công an xã Mỹ Yên yêu cầu: "Khắc phục ngay các phương tiện chưa bảo đảm điều kiện theo quy định, chấp hành nghiêm pháp luật giao thông, nâng cao ý thức nêu gương khi thi hành công vụ, tăng cường kiểm tra nội bộ và không để tái diễn các trường hợp tương tự."/.