Mưa lớn kèm dông lốc, sét gây nhiều thiệt hại tại các địa phương

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Phóng viên TTXVN tại các địa phương, tính đến 15 giờ 30 phút ngày 17/5, mưa lớn kèm dông lốc, sét đã gây nhiều thiệt hại tại các địa phương.

Tại tỉnh Đắk Lắk, mưa lớn kèm dông, lốc, sét đã làm 1 người bị thương; 27 căn nhà bị thiệt hại, trong đó có 1 nhà sập, 7 căn thiệt hại nặng, 13 căn bị tốc mái tại xã Ea Kar.

Mưa lớn trên địa bàn xã Lý Quốc, tỉnh Cao Bằng đã làm 130 ha lúa, 50 ha ngô, 24,9 ha đỗ tương, 6,17 ha lạc và 30 ha cây công nghiệp bị ngập úng. Đặc biệt, một chiếc xe khách 24 chỗ ngồi bị lũ cuốn trôi gây hư hỏng nặng khi đi qua hang Ngườm Bang, rất may lúc này hành khách đã kịp thời sơ tán.

Tuyến Quốc lộ 4A bị ngập nước tại điểm cầu Bản Thầng, Hang Nguồm Bang; tuyến ĐT 206 bị sạt lở taluy dương nhiều điểm; tuyến giao thông nông thôn xóm Bản Thang, điểm cầu Nà Mu bị ngập sâu trên 3m; 1 mương thủy lợi Nà Quản bị gãy chưa đánh giá được do nước đang ngập.

Cùng với đó, có 183 nhà dân và 1 trường học bị ngập với mực nước từ 0,5m đến 1,5m (Trường Mầm non-Tiểu học Minh Long, xã Lý Quốc). Thiệt hại do mưa lớn gây ra tập trung ở 9/18 xóm, gồm: Đồng Tâm, Bản Thuộc, Bản Bang, Bằng Ca, Nà Quản, Nà Vị, Lũng Đa, Trường Yên và Bản Thang.

Đối với tỉnh Quảng Trị, sét đánh làm chết 14 con bò của người dân tại thôn Cù Bai, xã Hướng Lập. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 150 triệu đồng.

Trên địa bàn phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa, gió mạnh kèm sóng lớn đã làm 2 tàu cá bị đứt neo, đánh chìm tại khu vực cửa lạch.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, cấp ủy và chính quyền địa phương đã đến động viên, thăm hỏi gia đình có người bị thương, chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất và đời sống.

Theo Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng, trong những ngày tới, tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp. Cụ thể, từ ngày 18-19/5, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to

Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Khu vực ven biển Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi.

Từ đêm 19-21/5, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Ngày 22/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau mưa giảm dần.

Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk từ đêm 18-20/5, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

"Các khu vực trên cả nước cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh," ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến thời tiết, không khí lạnh, mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có)./.

