Hà Nội tháo gỡ thủ tục tái định cư người dân vùng dự án

Để tháo gỡ vướng mắc về thủ tục cho người dân tái định cư, sau khi nhường đất cho các dự án cầu vượt sông, chính quyền phường Hồng Hà và xã Lâm Thư của thành phố Hà Nội, đã phối hợp tổ chức hội nghị để hướng dẫn và hỗ trợ các thủ tục pháp lý liên quan.

Ủy ban Nhân dân xã Thư Lâm và Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà đã phối hợp, tổ chức Hội nghị hướng dẫn các hộ dân thuộc diện tái định cư, thực hiện các thủ tục về đất đai, xây dựng và các thủ tục hành chính liên quan.

Đây được xem là hội nghị có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hàng trăm hộ dân đang chuẩn bị chuyển tới nơi ở mới tại xã Thư Lâm, sau khi bàn giao mặt bằng phục vụ các dự án hạ tầng trọng điểm của Thủ đô.

Điều người dân quan tâm nhất lúc này không còn là việc có di dời hay không, mà là sau khi rời nơi ở cũ, cuộc sống mới sẽ bắt đầu như thế nào./.

