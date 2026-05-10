Không để những luận điệu sai lệch cản bước tái thiết đô thị ở Thủ đô Hà Nội

Phát triển hạ tầng giao thông là nhiệm vụ then chốt trong các chiến lược lớn của Thủ đô, gắn với Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm và việc triển khai Luật Thủ đô (sửa đổi).

Một loạt các công trình, dự án quan trọng như các tuyến vành đai, hệ thống đường sắt đô thị, các tuyến đường sắt quốc gia, các dự án tạo trục kết nối kinh tế vùng như Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng... đang được Hà Nội triển khai nhằm nâng cao năng lực kết nối, thúc đẩy tăng trưởng của Hà Nội và cả nước, đồng thời tạo nền tảng cho quá trình tái thiết đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ và bền vững.

Không chỉ Hà Nội, mà Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều đô thị lớn và các địa phương trên cả nước cũng đang đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị và kết nối liên vùng, tạo nền tảng quan trọng để mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vào đầu năm nay, đánh giá về những kết quả Hà Nội đạt được thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ghi nhận và biểu dương những chuyển biến tích cực của Thủ đô, đặc biệt là những tiến bộ trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Đây được xem là yếu tố quan trọng để Hà Nội đẩy nhanh tiến độ các công trình chiến lược, tạo động lực phát triển mới cho Thủ đô và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Việc đồng loạt triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Thành phố, mà còn là hành động để hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển hạ tầng chiến lược, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số của thành phố và cả nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đây cũng là những cơ sở tạo dư địa mới cho thị trường bất động sản, đầu tư công và phát triển hạ tầng liên kết vùng của Thủ đô đồng thời mở đường tái cấu trúc, kiến thiết toàn bộ không gian đô thị và vùng phụ cận.

Trong khi đó, một số luận điệu trên mạng xã hội lại cố tình xuyên tạc về công tác giải phóng mặt bằng, phủ nhận sự đồng thuận, tinh thần sẵn sàng vì đại cục của người dân cũng như chủ trương đúng đắn, ý nghĩa phát triển của các công trình.

Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy đa số người dân đều đồng thuận vì lợi ích chung, trong khi quyền lợi tái định cư, an sinh và sinh kế tiếp tục được Thành phố đặt ở vị trí trung tâm.

Nỗ lực cho mục tiêu này, Hà Nội đang bứt tốc giải phóng mặt bằng - vốn luôn được coi là “việc khó,” "điểm nghẽn" lớn nhất ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và tiến độ thi công.

Khẩn trương tháo dỡ các công trình để bàn giao mặt bằng "sạch" phục vụ thi công cầu Tứ Liên. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Thành phố đang đẩy nhanh tiến độ các công trình, thúc tiến độ giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo tiến độ các công trình trọng điểm như dự án đường Vành đai 2,5 và Vành đai 3,5; dự án như đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô; các dự án đường sắt đô thị; dự án đường sắt quốc gia gồm Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam và Dự án tuyến Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng.

Tại cuộc họp về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các dự án đường Vành đai 2,5 và Vành đai 3,5 - hai trục giao thông quan trọng của Thủ đô vừa mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các địa phương tập trung cao độ, hoàn thành nhiều đoạn tuyến trước ngày 15/5 và 30/5/2026, đồng thời đẩy nhanh bố trí tái định cư, tổ chức thi công ngay tại các khu vực đã có mặt bằng sạch.

Việc bảo đảm quyền lợi cho người dân ở vùng quy hoạch là việc tối quan trọng, là tinh thần chỉ đạo sâu sát và xuyên suốt của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các địa phương tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, yêu cầu các sở, ngành khẩn trương xử lý dứt điểm nội dung thuộc thẩm quyền, đặc biệt là phê duyệt giá nhà tái định cư, bố trí quỹ nhà và quỹ đất tái định cư để người dân sớm ổn định nơi ở mới.

Đồng thời, chủ đầu tư phải tổ chức thi công ngay tại các khu vực đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, tránh tình trạng “có mặt bằng nhưng chậm triển khai”, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân.

Đối với trường hợp phải di dời doanh nghiệp, nhà máy, cụm công nghiệp, thành phố yêu cầu sớm nghiên cứu cơ chế hỗ trợ phù hợp nhằm bảo đảm duy trì sản xuất, việc làm và sinh kế cho người lao động.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an sinh xã hội trong quá trình thu hồi đất, đặc biệt quan tâm các hộ gia đình khó khăn, đối tượng yếu thế, không để phát sinh khiếu kiện phức tạp trong quá trình triển khai dự án.

Có thể thấy qua thực tế triển khai tại Hà Nội, công tác giải phóng mặt bằng luôn được thực hiện theo hướng công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Từ những dự án từng “đắp chiếu” nhiều năm như Vành đai 1, Vành đai 2,5…, Hà Nội đang cho thấy chuyển biến rõ nét trong công tác giải phóng mặt bằng.

Điển hình như Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục từng chậm tiến độ nhiều năm do vướng giải phóng mặt bằng liên quan hàng nghìn hộ dân. Tuy nhiên, sau hơn 5 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác bồi thường, tái định cư và thu hồi đất cho 1.295 hộ dân đã cơ bản hoàn thành, gần gấp đôi kết quả của 7 năm trước đó.

Thực tiễn cho thấy khi kết hợp hài hòa giữa dân vận gặp trực tiếp từng hộ, lắng nghe và vận động, minh bạch chính sách và kỷ cương pháp luật, nhiều “điểm nghẽn” tồn tại kéo dài đã được tháo gỡ nhanh chóng. Đặc biệt, việc chuẩn bị đầy đủ quỹ nhà và quỹ đất tái định cư ngay từ đầu tạo sự yên tâm, ổn định cho người dân, qua đó rút ngắn được thời gian thực hiện.

Xác định vai trò quan trọng của việc chuẩn bị quỹ nhà tái định cư, theo Kế hoạch số 144/KH-UBND mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu rà soát, đánh giá nhu cầu tái định cư để thực hiện Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư những dự án lớn.

Phối cảnh dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Những thông tin phiến diện trên một số nền tảng mạng xã hội cố tình khoét sâu vào việc di dời nhà cửa, thu hồi đất để xuyên tạc chủ trương phát triển hạ tầng của Thành phố, thậm chí phủ nhận sự đồng thuận của người dân tại các vùng quy hoạch.

Những luận điệu này đã bỏ qua bản chất của vấn đề: phát triển hạ tầng là yêu cầu tất yếu để mở rộng không gian phát triển, giảm ùn tắc, tăng kết nối vùng và tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô và vùng phụ cận.

Đồng thời, các thông tin sai lệch cũng cố tình phớt lờ thực tế rằng người dân đã chủ động bàn giao mặt bằng, phối hợp với chính quyền để các dự án được triển khai đúng tiến độ vì lợi ích chung lâu dài.

Trước mỗi sự phát triển luôn luôn phải có sự hy sinh để hướng tới chất lượng sống tốt hơn. Công tác giải phóng mặt bằng, di dời nhà đất bàn giao mặt bằng tại Hà Nội đã diễn ra xuyên đêm, xuyên lễ với sự tự nguyện cao độ của người dân. Những ngôi nhà cũ, mảnh vườn đã nhường chỗ cho mặt bằng sạch.

Có kết quả này là nhờ sự đồng thuận, góp sức, hy sinh của người dân tại các vùng thuộc diện quy hoạch. Nơi chốn gắn bó mấy chục năm, cả cuộc đời in đậm nhiều kỷ niệm song người dân vẫn đồng thuận di dời với mong muốn các dự án sớm được triển khai đúng tiến độ, góp phần mở rộng hạ tầng và mang lại diện mạo mới cho Thủ đô, cho sự phát triển của đất nước.

Thực tế cho thấy mỗi người dân đều ý thức được việc có trách nhiệm với Nhà nước thì lợi ích lớn nhất sẽ thuộc về chính cộng đồng và con em mai sau. Sự đồng lòng của mỗi cá nhân đã tạo nên động lực lớn nhất để dự án sớm hoàn thành, mang lại diện mạo mới cho đất nước.

Khi chính quyền quyết liệt hành động, chính sách bồi thường-tái định cư được thực hiện minh bạch, quyền lợi người dân được bảo đảm và công tác dân vận được đặt lên hàng đầu, thì những điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng hoàn toàn có thể tháo gỡ.

Thực tiễn tại Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước cho thấy dù quá trình triển khai không tránh khỏi những tác động, xáo trộn ban đầu, song ý nghĩa lớn lao mà các công trình hạ tầng chiến lược đem lại chính là không chỉ mở rộng không gian phát triển, tạo động lực tăng trưởng mới mà còn góp phần thúc đẩy quá trình tái thiết đô thị, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sống của người dân.

Bởi vậy, mọi luận điệu xuyên tạc, kích động hay phủ nhận chủ trương phát triển hạ tầng đều đi ngược lợi ích cộng đồng và thực tiễn phát triển của đất nước./.



