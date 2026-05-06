Gần 1.000 gian hàng tham gia triển lãm Quốc tế Vietbuild Đà Nẵng 2026

Sáng 6/5, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế Vietbuild Đà Nẵng 2026 với chủ đề: Xây dựng-Vật liệu xây dựng-Bất động sản và Trang trí nội ngoại thất.

Triển lãm có sự tham gia của gần 1.000 gian hàng, với 220 doanh nghiệp trong nước và thế giới như Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc, Italy, Đức, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Đài Loan...

Tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, vừa qua, cả nước đã đồng loạt triển khai 564 công trình, dự án trọng điểm, với tổng vốn trên 5,14 triệu tỷ đồng; trong đó có nhiều dự án hạ tầng giao thông chiến lược, quan trọng quốc gia có tính chất xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái.

Hàng loạt các dự án trọng điểm trên nhiều lĩnh vực sẽ tiếp tục được triển khai đồng bộ, rộng khắp trên cả nước. Đây chính là điều kiện hết sức thuận lợi, mở ra những cơ hội phát triển mới cho cộng đồng doanh nghiệp trong các lĩnh vực xây dựng-vật liệu xây dựng-bất động sản và trang trí nội ngoại thất.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cũng cho rằng, Triển lãm lần này sẽ là cầu nối quan trọng giúp cộng đồng doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đồng thời, các nội dung này cũng bám sát chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên, phát triển vật liệu xây dựng thân thiện môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện các cam kết quốc gia về phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tham gia Triển lãm với gian hàng trưng bày giải pháp và sản phẩm tiết kiệm năng lượng hiệu quả, cắt giảm phát thải carbon tiêu chuẩn quốc tế, ông Nguyễn Hồng Giang, Giám đốc Công ty CP Net Zero Solutions cho biết, hiện thành phố Đà Nẵng đang trên đà phát triển mạnh, nhiều công trình xây dựng được triển khai liên tục.

Tại triển lãm lần này, doanh nghiệp kỳ vọng giới thiệu các giải pháp kiến trúc xanh, thân thiện môi trường, giảm phát thải để chính quyền, nhà đầu tư, người dân thành phố Đà Nẵng có thể ứng dụng trong thực tiễn. Qua đó, giúp thành phố Đà Nẵng luôn xanh, sạch, đẹp và giữ vững danh xưng Thành phố đáng sống của Việt Nam.

Triển lãm Quốc tế Vietbuild Đà Nẵng 2026 diễn ra từ ngày 6 đến ngày 10/5, giới thiệu hàng ngàn sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, được trưng bày đa dạng và phong phú trong nhiều lĩnh vực.

Cụ thể, lĩnh vực xây dựng-vật liệu xây dựng có 270 gian hàng; lĩnh vực trang trí nội ngoại thất và thiết bị điện-đèn chiếu sáng có 415 gian hàng; lĩnh vực cửa và phụ kiện ngành cửa có 98 gian hàng; lĩnh vực máy móc thiết bị, giao thông xanh, tiết kiệm năng lượng và các sản phẩm khác có 178 gian hàng. Triển lãm là cầu nối quan trọng để kết nối cung-cầu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và lan tỏa các xu hướng phát triển xanh, bền vững trong ngành xây dựng.

Ngoài ra, trong khuôn khổ Triển lãm cũng diễn ra hội thảo "Vật liệu xanh-Khoa học và Thực tiễn" do Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam phối hợp với Ban tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, các diễn đàn giao lưu hợp tác cũng được thực hiện, với các chủ đề: Sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường trong hội nhập và phát triển; Xu hướng công nghệ, đột phá chuyển đổi số, xây dựng nền tảng vững mạnh thúc đẩy phát triển xây dựng và hạ tầng đô thị; Giao thông xanh, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường cho phát triển bền vững.../.

