Đà Nẵng khẩn trương xác định giá đất khu tái định cư sau phản ánh của TTXVN

Ngày 18/4, ông Phan Duy Anh, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cho biết, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính đã phối hợp, có văn bản báo cáo Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố Đà Nẵng về giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất tại các Khu tái định cư phục vụ giải tỏa tuyến đường vành đai phía Tây xã Hòa Phong và Hòa Phú.

Cụ thể, ngày 16/4 vừa qua, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng đã có công văn số 4242/STC-GCS gửi Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố. Trong đó, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã thống nhất với các đề xuất của Ủy ban Nhân dân xã Hòa Vang về giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất Khu tái định cư phục vụ giải tỏa tuyến đường vành đai phía Tây xã Hòa Phong và Hòa Phú (cũ) đối với cụ thể từng tuyến đường 5,5m, 7,5m và 10,5m.

Dự kiến trong tháng Tư, Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố Đà Nẵng sẽ họp, cho ý kiến và ban hành Quyết định.

Theo ông Phan Duy Anh, việc xác định giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất tại các khu tái định cư tồn tại khó khăn, vướng mắc đã lâu, từ thời huyện Hòa Vang cũ (trước 1/7/2025). Vì vậy khi Ủy ban Nhân dân xã Hòa Vang có văn bản đề xuất, Sở Tài chính đã tập trung xử lý nhanh để sớm ổn định cuộc sống cho người dân các khu tái định cư.

Trước đó, TTXVN đã phản ánh việc hàng loạt người dân đã nhận đất tái định cư nhưng không làm được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các Khu Tái định cư Phục vụ giải tỏa tuyến đường Vành đai phía Tây xã Hòa Phong và Hòa Phú (trước đây là huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng).

Theo đó, người dân phản ánh khi cầm phiếu tái định cư đi thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất mới biết các khu tái định cư này chưa được thành phố ban hành giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, vì vậy chưa thể nộp thuế.

Không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên người dân cũng không thể xin cấp phép xây dựng nhà, lâm vào cảnh “vô gia cư” dù đã được cấp đất tái định cư.

Trong khi chờ được đóng thuế đất, hàng năm qua, nhiều hộ gia đình đã phải lâm vào cảnh đi thuê trọ, ở nhờ, sống tạm tại những căn nhà cũ không đảm bảo an toàn.

Người dân khu tái định cư kiến nghị chính quyền các cấp giải quyết các vướng mắc trong thủ tục hành chính, để người dân có thể xây dựng nhà, sớm ổn định cuộc sống…/.

Nghệ An sẽ đấu giá 23 khu đất với tổng diện tích hơn 210.000m2 Trong số 23 khu đất đưa ra đấu giá có 12 khu đất chuyển tiếp từ năm 2025 với diện tích hơn 105.982m2 và 11 khu đất đăng ký mới với diện tích hơn 104.700m2.