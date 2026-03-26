Quảng Trị đưa các khu đất quy mô lớn ra đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày 26/3, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết năm 2026, tỉnh dự kiến tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 32 khu đất trên địa bàn, với tổng diện tích khoảng 250ha.

Các khu đất phân bố từ khu vực đô thị trung tâm đến dải ven biển và vùng núi phía Tây, trong đó nổi bật là quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí Núi U Bò-Hồ Thác Chuối quy mô lớn, cùng khu đô thị Bảo Ninh 6 tại khu vực ven biển Đồng Hới.

Theo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, việc đưa các khu đất vào danh mục đấu giá nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tăng thu ngân sách, thu hút nhà đầu tư vào các lĩnh vực đô thị, dịch vụ và du lịch - những trụ cột tăng trưởng của địa phương trong giai đoạn tới.

Điểm nhấn đáng chú ý là quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí Núi U Bò-Hồ Thác Chuối (xã Thượng Trạch), với diện tích khoảng 169ha - khu đất có quy mô lớn nhất trong danh mục đấu giá.

Khu vực này nằm ở vùng đệm phía Đông của Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng - Di sản Thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận, cách trung tâm Đồng Hới khoảng 70km.

Sở hữu địa hình đồi núi xen kẽ mặt nước, hệ sinh thái rừng tự nhiên phong phú và khí hậu mát mẻ quanh năm, khu vực Núi U Bò-Hồ Thác Chuối được đánh giá có tiềm năng phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, khám phá thiên nhiên, trekking, thể thao mạo hiểm và du lịch cộng đồng.

Đặc biệt, đỉnh U Bò cao 1.009m so với mực nước biển, được mệnh danh là “nóc nhà” của Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Khu vực này thường xuyên mây mù bao phủ, khí hậu mát mẻ quanh năm, vì thế được nhiều người ví như “Sa Pa” hay “Đà Lạt” của khu vực Bắc Trung Bộ.

Không xa đỉnh U Bò, Hồ Thác Chuối - một hồ nước tự nhiên có quy mô lớn - góp phần điều hòa sinh thái, tạo điểm nhấn cảnh quan đặc sắc cho toàn bộ quần thể rừng núi nơi đây.

Theo định hướng quy hoạch, khu vực này sẽ được phát triển thành tổ hợp du lịch sinh thái-nghỉ dưỡng-giải trí tổng hợp, bảo đảm hài hòa giữa khai thác và bảo tồn bền vững.

Khu vực này còn có khả năng kết nối với các tuyến du lịch hiện hữu của Phong Nha-Kẻ Bàng như động Phong Nha, động Thiên Đường, sông Chày-hang Tối…, qua đó mở rộng không gian du lịch về phía Tây, giảm tải cho khu trung tâm và từng bước hình thành các sản phẩm du lịch mới hướng tới phân khúc khách chất lượng cao.

Song song với khu vực miền núi, dải ven biển của tỉnh tiếp tục được định hướng phát triển mạnh mẽ. Trong đó, khu đô thị Bảo Ninh 6 với diện tích gần 42ha tại phường Đồng Hới được xem là điểm nhấn, có tiềm năng hình thành khu đô thị hiện đại gắn với du lịch biển, dịch vụ nghỉ dưỡng và thương mại.

Ngoài hai khu đất trọng điểm, danh mục đấu giá còn bao gồm nhiều khu đất tại các phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Nam Đông Hà, Đông Hà và phường Quảng Trị, cùng các địa bàn như Cửa Việt, Cam Lộ, Khe Sanh, Hiếu Giang, La Lay… Các khu đất chủ yếu phục vụ phát triển nhà ở thương mại, khách sạn, dịch vụ và các dự án đô thị.

Việc đồng thời đưa các khu đất quy mô lớn ở cả khu vực miền núi và ven biển vào đấu giá cho thấy định hướng phát triển không gian cân bằng của Quảng Trị, khai thác hiệu quả tài nguyên rừng và lợi thế biển. Đây được kỳ vọng sẽ tạo sức bật mới cho lĩnh vực du lịch-dịch vụ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục, bảo đảm đủ điều kiện tổ chức đấu giá theo quy định.

Các khu đất sau đấu giá được kỳ vọng sẽ thu hút nhà đầu tư có năng lực, hình thành các dự án quy mô, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong thời gian tới./.

