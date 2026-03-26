Đồng Nai sắp đấu giá 2 khu đất lớn tại khu vực Sân bay Long Thành

Ngày 26/3, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai cho biết năm 2026, Đồng Nai có kế hoạch đấu giá 107 khu, thửa đất (gọi chung là khu đất) với diện tích hơn 4.300ha, trong đó có 2 khu đất trong Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành với diện tích gần 90ha.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, 2 khu đất nêu trên là đất thương mại dịch vụ, một khu có diện tích hơn 41ha được sử dụng để làm thành phố Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành - Airport City, khu còn lại trên 48ha là Trung tâm điều hành hãng hàng không Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.

Cả 2 khu đất đều nằm trong phạm vi 5.000ha thuộc Dự án sân bay Long Thành, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Hiện ngành chức năng Đồng Nai đang tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, dự kiến quý 3/2026 đưa 2 khu đất ra đấu giá; toàn bộ tiền thu được từ đấu giá sẽ được Đồng Nai nộp về ngân sách Trung ương theo Nghị quyết năm 2017 của Quốc hội khóa XIV về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.

Hiện nhiều nhà đầu tư quan tâm đến 2 khu đất tại Sân bay Long Thành; khả năng đấu giá thành công rất cao.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, năm 2026, Đồng Nai sẽ ưu tiên nguồn lực để nhanh chóng đưa vào đấu giá hơn 80 khu đất (có 7 khu chuyển tiếp từ năm 2025) đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng và các hồ sơ, thủ tục, trong đó, có nhiều khu đất lớn gần Sân bay Long Thành, các trục đường chính và sông Đồng Nai. Số còn lại ngành chức năng sẽ đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục để đảm bảo điều kiện đưa ra đấu giá trong năm nay.

Tới đây, Trung tâm Phát triển quỹ đất Đồng Nai sẽ chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan xác định giá khởi điểm, lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá, thẩm định hồ sơ tham gia và giám sát chặt chẽ toàn bộ quá trình đấu giá.

Quá trình đấu giá đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật; ngành chức năng sẽ có giải pháp ngăn chặn các hành vi lợi dụng đấu giá để trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường bất động sản.

Từ cuối năm 2025, công tác đấu giá đất trên địa bàn Đồng Nai đạt kết quả tích cực; chỉ trong 3 tháng cuối năm tỉnh đã đấu giá thành công 6 khu đất với tổng số tiền trúng đấu giá hơn 11.200 tỷ đồng.

Việc đấu giá đất đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của tổ chức, cá nhân; thúc đẩy hạ tầng đô thị phát triển; tạo nguồn thu cho ngân sách.

Theo kế hoạch, nguồn thu từ đấu giá đất được Đồng Nai dùng để xây dựng hạ tầng, đặc biệt là các tuyến giao thông kết nối Sân bay Long Thành./.

Thúc đẩy tiến độ các dự án giao thông kết nối tới sân bay Long Thành Ngày 24/3, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi các sở ngành, các ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án giao thông kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.