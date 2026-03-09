Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về việc di dời cơ sở Trường Đại học Bách khoa

Trước thông tin trên một số phương tiện truyền thông đề cập đến việc di dời cơ sở Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ 268 Lý Thường Kiệt (phường Diên Hồng) nhằm mục đích thực hiện các dự án bất động sản thương mại, chiều 9/3, các cơ quan chức năng của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp thông tin chính thức về vấn đề này.

Theo đó, Thành phố khẳng định đến thời điểm hiện nay chưa có quyết định cụ thể về phương án sử dụng khu đất này, chưa có chủ trương giao khu đất này cho bất kỳ doanh nghiệp nào để thực hiện dự án bất động sản thương mại.

Mọi phương án sử dụng đất trong thời gian tới đều phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, tuân thủ quy định pháp luật và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Các cơ quan chức năng đang được giao nhiệm vụ nghiên cứu phương án sử dụng phù hợp quy hoạch và nhu cầu phát triển của Thành phố.

Chủ trương di dời cơ sở Trường Đại học Bách khoa-Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh từ khu vực nội đô về Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh không phải là vấn đề mới.

Trước đây, trong quá trình phát triển hệ thống Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã có định hướng từng bước tập trung các cơ sở đào tạo về Khu đô thị Đại học Quốc gia nhằm hình thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học quy mô lớn, hiện đại.

Tuy nhiên, trong giai đoạn trước, việc triển khai chủ trương này gặp nhiều khó khăn do quỹ đất và hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu.

Hiện nay, tại Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã có quỹ đất gần 40ha dành cho Trường Đại học Bách khoa, hạ tầng khu đô thị đại học đã được đầu tư tương đối đồng bộ.

Đây là điều kiện quan trọng để nghiên cứu triển khai việc mở rộng và phát triển cơ sở đào tạo của nhà trường trong thời gian tới.

Ngày 25/2/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kết luận số 316-KL/TU về chủ trương nghiên cứu xây dựng đề án di dời và mở rộng các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở đào tạo nghề và một số cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành.

Việc nghiên cứu di dời cơ sở Trường Đại học Bách khoa là một nội dung cụ thể trong quá trình triển khai chủ trương chung của Thành ủy, không phải là quyết định riêng lẻ đối với một cơ sở giáo dục.

Chủ trương này nhằm từng bước giảm áp lực giao thông và dân số tại khu vực trung tâm; hạn chế ùn tắc tại các khu vực tập trung nhiều cơ sở đào tạo; tổ chức lại không gian đô thị theo hướng hợp lý, bền vững, đồng thời phát triển các khu đô thị đại học quy mô lớn, hiện đại.

Việc nghiên cứu di dời các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, đào tạo nghề và một số cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành là chủ trương lớn đã được đặt ra trong quy hoạch phát triển đô thị và giáo dục ở cấp Trung ương.

Theo quy định hiện hành, việc điều chỉnh, sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học quy mô lớn, đặc biệt là các đơn vị thuộc hệ thống đại học quốc gia, thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung kết luận của Thành phố cũng nêu rõ việc nghiên cứu, đề xuất phương án phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung của Thành phố Hồ Chí Minh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Các cơ quan của Thành phố đang xem xét đề xuất của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Bách khoa về việc nghiên cứu, xây dựng đề án; đồng thời phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Theo phân công, Sở Tài chính Thành phố chủ trì phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu, hoàn thiện đề án; đồng thời phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và các cơ quan Trung ương để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Quá trình nghiên cứu và xây dựng phương án sẽ bảo đảm tuân thủ quy hoạch đã được phê duyệt, sử dụng hiệu quả quỹ đất, phục vụ lợi ích chung của cộng đồng và sự phát triển bền vững của Thành phố/.

