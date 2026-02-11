Cả nước có gần 955.000 ha đất tự nhiên chưa sử dụng

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng vừa ký ban hành Quyết định số 456/QĐ-BNNMT phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai của cả nước năm 2024, được sử dụng thống nhất trong cả nước.

Theo kết quả kiểm kê, tính đến ngày 31/12/2024, cả nước có tổng diện tích tự nhiên 33.214.437 ha. Trong đó, nhóm đất nông nghiệp chiếm 28.147.279 ha (đất trồng cây hằng năm 6.810.070 ha; đất trồng cây lâu năm 4.963.508 ha; đất lâm nghiệp 15.539.305 ha; đất nuôi trồng thủy sản 745.848; đất chăn nuôi tập trung 14.840; đất làm muối 15.573 ha; đất nông nghiệp khác 58.135 ha).

So với năm 2023, kết quả thống kê năm 2024 bổ sung cụ thể diện tích một số loại đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 như: Đất chăn nuôi, đất công trình cấp thoát nước, đất công trình phòng chống thiên tai, đất cơ sở môi trường, đất cơ sở khí tượng thuỷ văn, đất công nghệ thông tin tập trung, đất mặt nước chưa sử dụng, đất chưa giao chưa cho thuê…

Diện tích nhóm đất phi nông nghiệp có 4.112.207 ha. Trong đó, đất phi nông nghiệp đất ở có diện tích 793.552 ha (gồm 223.070 ha đất ở đô thị, đất ở tại nông thôn 570.482 ha); đất xây dựng trụ sở cơ quan 14.226 ha; đất quốc phòng an ninh 270.688 ha; đất xây dựng công trình sự nghiệp; 97.935 ha; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 346.153 ha; đất sử dụng vào mục đích công cộng 1.319.960 ha; đất tôn giáo 13.704 ha; đất tín ngưỡng 7.294 ha; đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu trữ tro cốt 107.658 ha; đất có mặt nước chuyên dùng 1.058.393 ha; đất phi nông nghiệp khác 82.644 ha.

Diện tích nhóm đất chưa sử dụng là 954.951 ha. Trong đó, đất do Nhà nước thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai chưa giao, chưa cho thuê 33.726; đất bằng chưa sử dụng 153.460 ha; đất đồi núi chưa sử dụng 584.402 ha; núi đá không có rừng cây 87.375 ha; đất có mặt nước chưa sử dụng 95.987 ha.

Quyết định nêu rõ, số liệu kiểm kê diện tích đất đai năm 2024 được sử dụng thống nhất trong cả nước. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo việc công khai và cung cấp kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2024 của địa phương cho các tổ chức, cá nhân để sử dụng thống nhất theo quy định./.

