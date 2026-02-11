Một doanh nghiệp bị thu hồi hơn 5.800m2 đất do vi phạm quy định về đất đai

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa ban hành quyết định thu hồi đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kim Thủy LA do vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định tại khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 (trước đây là điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013). Tổng diện tích đất thu hồi hơn 5.800m2.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh quyết định thu hồi đất, không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại đối với diện tích 5.846m2 đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kim Thủy LA, tại thửa đất số 212 và 2228, thuộc tờ bản đồ số 2 tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh (trước đây là phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh giao toàn bộ diện tích đất thu hồi nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh quản lý, khai thác quỹ đất được hình thành theo quy định tại khoản 1 Điều 113 Luật Đất đai năm 2024.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kim Thủy LA chấp hành nghiêm chỉnh các nội dung theo quyết định thu hồi đất; có trách nhiệm thực hiện bàn giao đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường để thực hiện chỉnh lý thu hồi đất; đồng thời, yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường Long An thông báo việc thu hồi đất và trao quyết định thu hồi đất cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kim Thủy LA; tổ chức thực hiện quyết định thu hồi đất theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ trong trường hợp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kim Thủy LA không thực hiện bàn giao đất…

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kim Thủy LA triển khai thực hiện dự án sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai tại phường Long An từ năm 2011.

Doanh nghiệp này được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất số 212 diện tích 5.119m2 và thửa đất số 2228 diện tích 727m2, tờ bản đồ số 2, thời hạn sử dụng đến ngày 22/6/2062, nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo ông Phạm Văn Tâm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh, năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường Long An đã tiến hành thanh tra và có kết luận Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kim Thủy LA chậm đưa đất vào sử dụng.

Đến năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã cho phép Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kim Thủy LA được gia hạn tiến độ sử dụng đất với thời gian là 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định với số tiền hơn 735 triệu đồng, thời hạn nộp chậm nhất là ngày 27/8/2022.

Tuy nhiên, đến nay, doanh nghiệp vẫn chưa nộp tiền gia hạn tiến độ sử dụng đất trong thời hạn gia hạn 24 tháng; tại các thửa đất số 212 và thửa đất số 2228, tờ bản đồ số 2, tổng diện tích 5.846m2 trên địa bàn phường Long An, tỉnh Tây Ninh (trước đây là Phường 4, Tp. Tân An, Long An) chưa san lấp mặt bằng và trên đất không có công trình xây dựng.

Trong quá trình xử lý, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thực hiện các thủ tục liên quan; đồng thời, có tờ trình và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành thông báo thu hồi đất và sau đó là quyết định thu hồi đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kim Thủy LA theo trình tự, quy định của pháp luật./.

