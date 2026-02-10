Nghệ An: Tạo "bức tường" vững chắc, ngăn chặn tội phạm nơi biên giới

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, không khí mua bán, trao đổi hàng hóa tại các cửa khẩu trở nên nhộn nhịp, nhưng tội phạm, đặc biệt là buôn lậu, vận chuyển ma túy, xuất nhập cảnh trái phép và mua bán người cũng gia tăng. Do đó, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã tăng cường lực lượng, phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm giữ vững an ninh, trật tự trên cả tuyến biên giới đất liền và trên biển.

Tuyên truyền để dân biết, dân làm

Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn nằm trên địa bàn xã Nậm Cắn, đời sống nhân dân nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn, nhận thức pháp luật hạn chế. Công tác tuyên truyền, vận động được chính quyền địa phương và Bộ đội Biên phòng đặc biệt chú trọng.

Những ngày này, Ủy ban Nhân dân xã Nậm Cắn cùng bộ đội biên phòng tổ chức các buổi tuyên truyền ngay tại bản làng, giúp người dân cảnh giác với những thủ đoạn tinh vi của tội phạm, nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật.

Anh Lầu Và Sìn, bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, chia sẻ: Nhờ chính quyền và bộ đội thường xuyên tuyên truyền nên nhận thức của bà con đã được nâng lên rõ rệt. Người dân hiểu rõ hơn về các hành vi vi phạm pháp luật, từ đó nghiêm túc chấp hành, đặc biệt là việc không buôn lậu gia súc qua biên giới.

Bản thân anh Lầu Và Sìn thường xuyên qua cửa khẩu để buôn bán hàng hóa dịp Tết. Dù lưu lượng người, phương tiện qua cửa khẩu tăng nhiều nhưng nhờ sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng chức năng nên người dân yên tâm hơn khi giao thương, không lo bị ảnh hưởng bởi hàng lậu hay tệ nạn khác...

Lực lượng chức năng siết chặt công tác kiểm tra, kiểm soát người, hàng hóa tại Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Cắn Cụt Văn Thế thông tin: Người dân địa phương đa số là đồng bào dân tộc Mông, đời sống còn nhiều khó khăn. Một bộ phận người dân không có việc làm, ruộng nương lại ít nên hay mua bán trâu bò trái phép qua biên giới để kiếm lời.

Để ngăn chặn tình trạng này, chính quyền xã phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng và các lực lượng chức năng để kiểm tra, kiểm soát, đẩy mạnh tuyên truyền đến từng bản làng, yêu cầu bà con ký cam kết không vi phạm. Nhờ sự phối hợp đồng bộ, bà con đã có ý thức hơn trong việc tuân thủ pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.”

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính quyền, lực lượng biên phòng và nhân dân đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vừa giúp địa phương đảm bảo an ninh biên giới.

Ngăn ngừa từ sớm, từ xa

Tại Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, nhu cầu trao đổi hàng hóa tăng cao trong dịp cận Tết. Đây cũng là thời điểm các đối tượng buôn lậu lợi dụng hoạt động qua lại để vận chuyển hàng hóa trái phép. Thủ đoạn không mới, nhưng cách thức cất giấu của các đối tượng ngày càng tinh vi, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý. Lực lượng chức năng đã thắt chặt kiểm tra, kiểm soát, phối hợp chặt chẽ để ngăn chặn từ sớm.

Anh Đào Văn Thịnh, Phó Đội trưởng Đội Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn cho biết, những ngày giáp Tết, lượng hàng hóa và phương tiện qua lại cửa khẩu tăng gấp nhiều lần so với ngày thường, tiềm ẩn nguy cơ hàng hóa trái phép trà trộn.

Bộ đội biên phòng Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn tổ chức tuần tra, đảm bảo an ninh biên giới dịp cận Tết. (Ảnh: Văn Tý/TTXVN)

Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, thường xuyên trao đổi thông tin, cùng triển khai các biện pháp kịp thời phát hiện, bắt giữ. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai lực lượng đã giúp nhiều vụ việc được xử lý nhanh chóng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực cửa khẩu, tạo điều kiện cho hoạt động thông thương.

Cơ quan Hải quan đã lắp đặt hệ thống camera AI thông minh, phục vụ nhận diện biển số tự động và phân tích hành vi rủi ro của phương tiện ngay từ khi vào khu vực cửa khẩu. Đơn vị còn trang bị các thiết bị phát hiện ma túy cầm tay thế hệ mới giúp chuyển từ phương thức kiểm tra “xác suất” sang “trọng điểm,” nâng cao hiệu quả kiểm soát, đồng thời bảo đảm độ chính xác cao.

Thiếu tá Hồ Thọ, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn cho hay: Ngay từ sớm, đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong dịp Tết.

Bên cạnh việc tuần tra, kiểm soát tại những khu vực trọng điểm, đường mòn, lối mở dễ bị lợi dụng để vận chuyển hàng lậu, ma túy, đơn vị thường xuyên phối hợp với Công an, Hải quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát để đảm bảo an ninh tại cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thông thương, thăm thân.

Đơn vị tăng cường cán bộ xuống cơ sở, cùng với chính quyền địa phương tuyên truyền để người dân nâng cao kiến thức pháp luật và cảnh giác với thủ đoạn của tội phạm.

Để giữ vững tuyến biên giới dài hơn 468km, ngay từ đầu tháng 12/2025, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trước trong và sau Tết.

Chỉ sau hơn một tháng, các đơn vị đã xử lý 56 vụ, bắt giữ 79 đối tượng; thu giữ hơn 18.000 viên ma túy tổng hợp, 2 bánh heroin, trên 111kg pháo nổ, cùng nhiều vũ khí, vật liệu nổ; bắt giữ 5 đối tượng trú tại các xã Chiêu Lưu và Hữu Kiệm về hành vi mua bán người.

Những nỗ lực của lực lượng chức năng, sự đồng lòng của người dân đã tạo nên "bức tường" vững chắc, ngăn chặn tội phạm qua biên giới. Đó cũng là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, vì sự bình yên của quê hương, nhất là vào dịp Tết Bính Ngọ./.

