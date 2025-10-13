Quảng Trị kiểm soát chặt tuyến biên giới để phòng ngừa tội phạm về ma túy

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị thời gian qua đã liên tiếp triệt phá các vụ án lớn liên quan đến tội phạm ma túy.

Điều này cho thấy quyết tâm của các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ triệt phá các loại tội phạm liên quan đến ma túy qua khu vực biên giới cũng như nội địa, giảm mối hiểm nguy cho cộng đồng xã hội.

Liên tiếp phá các vụ án lớn

Ngày 5/10, tại xã Dân Hóa, lực lượng Phòng Nghiệp vụ thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đã bắt giữ 2 đối tượng người Lào vận chuyển trái phép chất ma túy, thu được gồm 500 kg ma túy các loại (chủ yếu là methamphetamine) và một số tang vật khác. Đây là một trong 15 chuyên án lớn về ma túy mà Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã triệt phá thời gian qua, bắt giữ 26 đối tượng, thu gần 1.000 kg ma túy các loại.

Đại úy Nguyễn Văn Sỹ, Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo cho biết, các đối tượng phạm tội rất manh động, liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng nhiều thủ đoạn để vận chuyển trái phép ma túy, hàng lậu qua biên giới vào nội địa. Bộ đội Biên phòng đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý các trường hợp vi phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy.

Trong nội địa tình trạng mua bán và sử dụng ma túy cũng diễn biến phức tạp. Ngày 17/8, Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá hai cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí là vũ trường Victory và nhà hàng Nonstop tại phường Nam Đông Hà, phát hiện hàng trăm người sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả kiểm tra cho thấy 145 người dương tính, trong đó có 52 đối tượng phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đại úy Đào Tuấn Vũ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn ngày càng tăng và có xu hướng trẻ hóa ở nhóm tuổi từ 16 đến dưới 30. Trong đó, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên chiếm 60 -70%.

Đây là thực trạng rất đáng báo động. Người sử dụng ma túy bị ảnh hưởng trực tiếp đến thần kinh trung ương, dễ mất kiểm soát hành vi, dẫn đến nhiều hệ quả nghiêm trọng.

“Có thể nói, ma túy là nguồn gốc của nhiều loại tội phạm khác,” Đại úy Đào Tuấn Vũ nhấn mạnh.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện 310 vụ, bắt giữ 613 đối tượng liên quan đến ma tuý, thu giữ hơn 90 kg ma tuý các loại và gần 500.000 viên ma tuý tổng hợp.

Thượng tá Nguyễn Cảnh Tùng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm ma túy.

Đơn vị chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy tới mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên - nhóm đối tượng dễ bị lôi kéo.

Công an tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh có điều kiện như karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, quán bar - những địa điểm tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và chính quyền địa phương để kịp thời phát hiện, đấu tranh, triệt phá đường dây, tụ điểm tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị kiểm tra phương tiện vận chuyển hàng hóa qua khu vực cửa khẩu Quốc tế Cha Lo. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Đặc biệt chú trọng tuyến biên giới

Quảng Trị có ba cửa khẩu quốc tế, hơn 400 km đường biên giới với địa hình đồi núi, nhiều sông suối - điều kiện thuận lợi để tội phạm ma túy hoạt động.

Do đó, công tác đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy trên tuyến biên giới luôn được tỉnh đặc biệt chú trọng.Tại ba cửa khẩu quốc tế La Lay, Lao Bảo và Cha Lo, công tác kiểm soát hàng hóa qua biên giới được thực hiện nghiêm ngặt.

Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo thường xuyên huy động tối đa lực lượng, kiểm soát nhiều lớp phương tiện ra vào, nhằm ngăn chặn hàng lậu, hàng cấm và ma túy. Đại úy Nguyễn Văn Sỹ, Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Chalo cho biết, công tác kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu luôn được thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ.

Việc phối hợp đồng bộ giữa Biên phòng và Hải quan giúp ngăn chặn hiệu quả tình trạng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương, phát triển kinh tế đối ngoại của địa phương.

Để ngặn chặn các đối tượng vận chuyển ma túy qua biên giới, mỗi năm cán bộ trinh sát đã có hàng trăm đợt tuần tra kiểm soát tại các đường mòn, lối mở, đặc biệt tại khu vực có địa hình phức tạp, nhánh rẽ.

Họ ngủ rừng, mật phục dài ngày, vận dụng linh hoạt nhiều biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn và bắt giữ các đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy qua khu vực biên giới.

Đại tá Lê Phước Chiến, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, từ năm 2024 đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phá thành công 15 chuyên án lớn, bắt 26 đối tượng, thu giữ 1.000 kg ma túy các loại.

“Những tháng cuối năm, hoạt động của tội phạm trên tuyến biên giới càng phức tạp, manh động. Chúng tôi đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình từ xa, từ ngoài biên giới để có phương án đấu tranh hiệu quả,” Đại tá Lê Phước Chiến nói.

Lực lượng Biên phòng tăng cường vận động, tuyên truyền để quần chúng nhân dân khu vực hai bên biên giới hiểu về tác hại của ma túy, phát huy tinh thần tố giác tội phạm đến các cơ quan chức năng.

Việc nắm chắc địa bàn, quản lý chặt chẽ các đối tượng có biểu hiện nghi vấn và phối hợp đồng bộ với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương là yếu tố then chốt giúp ngăn chặn, phát hiện sớm và đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy ngay từ cơ sở.

“Trước thực tế các loại tội phạm ma túy ngày càng manh động, liều lĩnh và sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, lực lượng nghiệp vụ cần đặc biệt chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện thể lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Việc sử dụng thành thạo các trang thiết bị chuyên dụng cũng đóng vai trò quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả trong truy bắt, khống chế và trấn áp tội phạm ma túy nguy hiểm,” Đại tá Lê Phước Chiến nhấn mạnh./.

