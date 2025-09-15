Gia Lai: Đột kích hàng loạt tụ điểm “bay lắc” và tạm giữ gần 150 đối tượng

Sáng 15/9, theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh vừa đồng loạt triệt phá nhiều tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn phường Diên Hồng.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã trực tiếp có mặt, chỉ đạo tại hiện trường.

Khoảng 1 giờ ngày 15/9, hơn 300 cán bộ, chiến sỹ các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Gia Lai gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Kỹ thuật hình sự… đã bất ngờ đồng loạt ập vào 4 địa điểm có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ gần 150 người có liên quan trong đợt đột kích nhiều tụ điểm có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn phường Diên Hồng. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong số này có quán karaoke V tại số 144/11 Wừu, cùng 3 nhà nghỉ không biển hiệu ở các địa chỉ 22 Thống Nhất, 102 Cao Bá Quát và 35C Đống Đa. Trước đó, các cơ sở này đều kinh doanh karaoke nhưng đã ngừng hoạt động, cải tạo thành nhà nghỉ.

Thực chất, nhiều phòng tại đây được lắp đặt hệ thống âm thanh, ánh sáng, giường nệm… để phục vụ hoạt động “bay lắc.” Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện hơn 100 người tụ tập với nhiều biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua sàng lọc, hàng chục đối tượng nam, nữ dương tính với ma túy. Tang vật liên quan như Ketamin (“khay”), MDMA (“kẹo”)… đã bị thu giữ. Lực lượng chức năng tạm giữ 148 người (92 nam, 56 nữ) có liên quan.

Theo ghi nhận, các cơ sở này hoạt động tinh vi, chỉ tiếp nhận “khách quen” đã liên hệ trước, bên ngoài luôn có người canh gác. Mỗi ca thuê phòng kéo dài khoảng 6 tiếng, giá từ 3 đến 4 triệu đồng/ca.

Chủ cơ sở còn lắp đặt hệ thống camera, cửa bảo vệ nhiều lớp nhằm che giấu hoạt động và đối phó với cơ quan chức năng. Trước đó, qua công tác trinh sát, Công an tỉnh Gia Lai phát hiện các tụ điểm này có dấu hiệu chứa chấp, tổ chức cho nhiều đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng kế hoạch triệt phá nhằm bóc gỡ các tụ điểm phức tạp, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và tạo bức xúc trong nhân dân. Vụ việc đã thu hút sự quan tâm, gây xôn xao dư luận tại phường Diên Hồng và các khu vực lân cận.

Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan./.

