An Giang: Truy tìm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng

Ngày 17/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (PC01) Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định truy tìm đối tượng Đặng Văn Vui (sinh năm 1982, cư trú ấp Bình Hòa, xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác điều làm rõ thông tin tố giác về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức."

Qua xác minh nội dung tin tố giác của người dân, Công an tỉnh An Giang xác định: Từ ngày 20/8 đến tháng 10/2025, Đặng Văn Vui có hành vi gian dối chiếm đoạt số tiền hơn 28,5 tỷ đồng của ông Đ.V.C bằng hình thức mua bán xe môtô nhãn hiệu Suzuki Sport.

Ngoài ra, Vui đưa cho ông C. một xe môtô nhãn hiệu Suzuki Sport, biển số 50N1-999.99 và giấy chứng nhận đăng ký xe trên.

Qua kiểm tra, ông C. phát hiện số khung không đúng nên nghi vấn là giấy tờ giả và làm đơn tố giác Vui về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức."

Hiện chưa xác định được nơi ở của Đặng Văn Vui, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy tìm để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm.

Công an tỉnh An Giang đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức khi có thông tin về đối tượng Vui, kịp thời thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (địa chỉ: Số 63, Phan Đình Phùng, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang), gặp Điều tra viên Huỳnh Văn Trọng. Số điện thoại: 0962.999.967 hoặc báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất./.

