Xét xử thẩm vụ Phúc Sơn: Một số bị cáo được Viện Kiểm sát đề nghị giám án

Ngày 16/12, tiếp tục phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương, đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày quan điểm quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị mức án với các bị cáo.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, các cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), tỉnh Phú Thọ (cũ) đã có nhiều sai phạm trong việc tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn trúng các gói thầu không đúng quy định, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Một số bị cáo còn nhận hối lộ số tiền rất lớn như cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) Hoàng Thị Thúy Lan nhận 25 tỷ đồng và 1 triệu USD; cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) Lê Duy Thành nhận 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD; cựu Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) Phạm Hoàng Anh nhận 400 triệu đồng và 20.000 USD…

Ngoài các căn cứ buộc tội, đại diện Viện Kiểm sát ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo tại phiên phúc thẩm.

Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng các bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ) và Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cũ) có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đã khắc phục hậu quả, thể hiện thái độ ăn năn, hối cải, nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm một phần hình phạt tù so với án sơ thẩm. Trong đó, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan có con khuyết tật, mắc nhiều bệnh nền, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, tự nguyện dùng 2 khu đất để khắc phục hậu quả vụ án.

Bị cáo Lê Duy Thành cũng thể hiện sự ăn năn, hối cải, ngoài khoản tiền thu lợi bất chính đã nộp còn xin nộp thêm 200 triệu đồng; bị cáo rất tích cực trong công tác thiện nguyện, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc trẻ mồ côi…

Ngoài ra, một số bị cáo được ghi nhận là người tuổi cao, sức khỏe yếu, thường xuyên điều trị tại bệnh viện, tương quan với mức độ hành vi thì cần giảm án, nhằm thể hiện sự nhân đạo của chính sách pháp luật hình sự.

Từ những căn cứ đã nêu, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Tòa phúc thẩm giảm án cho bị cáo là Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) từ 24-30 tháng tù; bị cáo Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) từ 30-36 tháng tù; bị cáo Phạm Hoàng Anh, cựu Phó Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) từ 18-24 tháng tù.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan bị tuyên phạt 14 năm tù về tội “Nhận hối lộ." Bị cáo Lê Duy Thành bị Tòa sơ thẩm tuyên 12 năm tù; Phạm Hoàng Anh án sơ thẩm 8 năm tù, cùng về tội “Nhận hối lộ."

Đối với nhóm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ," Viện Kiểm sát đề nghị chuyển hình phạt từ tù giam thành án treo cho các bị cáo: Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ), Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cũ) và Hà Hòa Bình (cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cũ).

Đối với nhóm tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng," bị cáo Bùi Minh Hồng (cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường) và Hoàng Quốc Trị (cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường) được đề nghị giảm 6-9 tháng tù.

Đáng chú ý, ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (cũ) và một số cựu cán bộ của tỉnh Quảng Ngãi (cũ), dù không kháng cáo nhưng do được nhiều đơn vị, cá nhân có đơn xin giảm nhẹ, nên đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị giảm 18-24 tháng tù.

Những bị cáo còn lại cũng được đề nghị giảm 6-9 tháng.

Sau khi đại diện Viện Kiểm sát trình bày quan điểm, phiên tòa bước sang phần tranh luận./.

Phúc thẩm vụ Phúc Sơn: Các bị cáo đề nghị tiếp tục khắc phục hậu quả để xin giảm nhẹ hình phạt Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan; bị cáo Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) xin nộp thêm tiền, khắc phục hậu quả vụ án Phúc Sơn, xin giảm nhẹ hình phạt.