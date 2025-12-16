Khởi tố Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cùng đồng phạm

Tối 15/12, Công an thành phố Hà Nội thông tin liên quan đến sai phạm trong công tác chi trả tiền cho sinh viên tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ."

Thời gian gần đây, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an thành phố Hà Nội phát hiện thông tin đăng tải trên mạng xã hội phản ánh Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội chi trả tiền cho sinh viên tham gia phục vụ Lễ kỷ niệm, Diễu binh, Diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là A80) có dấu hiệu vi phạm, thiếu minh bạch.

Phòng An ninh Chính trị Nội bộ đã phối hợp với Phòng An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo Cơ quan Công an, tháng 11/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch duyệt chi tiền cho 984 sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội tham gia A80 với tổng số tiền là 1.928.640.000 đồng.

Bị can Nguyễn Tuấn Ngọc. (Ảnh: Công an cung cấp)

Sau khi Nhà trường nhận được Quyết định, Nguyễn Tuấn Ngọc, Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên và đảm bảo chất lượng giáo dục, đã chỉ đạo Nguyễn Văn Sáng, chuyên viên Phòng Công tác học sinh sinh viên và đảm bảo chất lượng giáo dục, hoàn thiện chứng từ để quyết toán.

Các chứng từ này được Sáng để trống mục số tiền được nhận (không thể hiện số tiền được nhận).

Sau khi sinh viên đã ký nhận, Sáng tự hoàn thiện ghi thêm số tiền theo mức chi cho các buổi tập.

Bảng kê này đã được Sáng nộp cho bộ phận kế toán tài chính của nhà trường để quyết toán tổng số tiền 1.928.640.000 đồng (tương ứng mỗi sinh viên được nhận số tiền 1,96 triệu đồng).

Tuy nhiên, trước khi chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên, Sáng báo cáo Ngọc dự kiến chi 924,96 triệu đồng cho 984 sinh viên (tương ứng 940.000 đồng/người), 801.089.800 đồng là tiền mua đồ ăn cho sinh viên trong các ngày tập luyện (tương ứng 440.000 đồng/ người) và còn dư lại 202.590.200 đồng.

Bị can Nguyễn Văn Sáng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngọc báo cáo với Phạm Văn Long, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, về phương án chi tiền trên và được ông này đồng ý.

Số tiền 202.590.200 đồng được Phạm Văn Long chỉ đạo giữ lại nhằm chi cho cán bộ nhà trường sau.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan Công an xác định Phạm Văn Long, Nguyễn Tuấn Ngọc và Nguyễn Văn Sáng đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của cơ sở giáo dục, làm sai lệch chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong chi trả kinh phí bồi dưỡng cho các cá nhân tham gia sự kiện A80.

Ngày 10/12, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trên về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ."

Hiện Công an thành phố Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định./.

