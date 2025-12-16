Nghệ An: Triệt phá đường dây mua bán ma túy, thu giữ 18.200 viên ma túy

Ngày 15/12, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an các xã Mường Quàng, Quỳ Hợp, Mường Ham và các đơn vị nghiệp vụ phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 18.200 viên ma túy tổng hợp, cùng 185g heroin.

Cụ thể, sau một thời gian theo dõi, khoảng 3 giờ ngày 15/12, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy đồng chủ trì phối hợp với công an xã: Quỳ Hợp, Mường Ham, Mường Quàng, Chi cục Hải quan Khu vực XI chia thành 3 tổ công tác tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đồng loạt cả 3 đối tượng gồm: Châu Văn Cường (sinh năm 1968), trú tại xã Quỳ Hợp; Sầm Thị Hiền (sinh năm 1975) và Lô Văn Tuấn (sinh năm 2001) cùng trú tại xã Mường Quàng.

Khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 18.200 viên ma túy tổng hợp, 30 gói heroin có trọng lượng 185g và 1 cân tiểu ly.

Tại Cơ quan điều tra, trước những tài liệu chứng cứ Cơ quan Công an thu thập được, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trong đó, Sầm Thị Hiền được xác định là chủ mưu cầm đầu.

Trước đó, qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy phát hiện Châu Văn Cường có nhiều bất minh về kinh tế, đối tượng thường xuyên xuất hiện tại khu vực đồi núi huyện Quế Phong (cũ) gặp gỡ Sầm Thị Hiền (sinh năm 1975) và Lô Văn Tuấn (sinh năm 2001), đều trú tại xã Mường Quàng, hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ huyện Quế Phong (cũ) đi các tỉnh tiêu thụ.

Các đối tượng thường lợi dụng đêm tối, rừng sâu để giao nhận hàng và luôn thanh toán bằng tiền mặt để không lưu lại dấu vết giao dịch.

Chuyên án đang được điều tra, mở rộng./.

