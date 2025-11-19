Khởi tố 13 bị can mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tàng trữ vũ khí

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; bắt giữ, khởi tố 13 bị can về các tội danh mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tàng trữ trái phép hàng cấm (pháo nổ).

Lực lượng Công an đã thu giữ số lượng ma túy tổng hợp các loại, 1 khẩu súng và 15 viên đạn, 13,5 kg pháo nổ, 3 xe ôtô, 39 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Đối tượng chính trong đường dây này là Lê Thái Hà (sinh năm 1994, trú tại tổ 2, khu Vàng Danh 4, phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh). Hà từng có 1 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích", bị Tòa án Nhân dân thành phố Uông Bí (cũ) xử phạt 5 năm 6 tháng tù.

Năm 2019, đối tượng chấp hành xong hình phạt, trở về địa phương, thường xuyên quan hệ với các đối tượng có tiền án, tiền sự về ma túy tại các thành phố Hạ Long, Cẩm Phả và Móng Cái (cũ).

Xác minh ban đầu cho thấy, Lê Thái Hà có hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy nên Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác lập chuyên án để đấu tranh với đường dây này.

Do bản thân từng có tiền án nên thủ đoạn của Hà rất tinh vi, thường xuyên thay đổi chỗ ở và sử dụng nhiều phương tiện trong quá trình di chuyển; thường xuyên mang theo súng quân dụng để sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng.

Công an tỉnh xây dựng kế hoạch bắt giữ đối tượng thật chi tiết, đảm bảo an toàn cho lực lượng bắt giữ, nhân dân và đối tượng.

Vào 13 giờ ngày 13/11, tại khu vực phố Giếng Đồn, thuộc tổ 7, khu Trần Hưng Đạo 1, phường Hồng Gai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang Lê Thái Hà cùng 2 gói ma túy, 1 khẩu súng quân dụng và 15 viên đạn, 6 viên trong hộp tiếp đạn.

Tiến hành khám xét chỗ ở và 2 xe ôtô của Hà tại nhà trọ thuộc khu Trung Lương, phường Bình Khê, lực lượng Công an thu giữ thêm 3 gói ma túy tổng hợp, 9 hộp pháo nổ có trọng lượng 13,5kg.

Kết quả điều tra mở rộng chuyên án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ, khởi tố 13 bị can về các tội danh: mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tàng trữ trái phép hàng cấm (pháo nổ).

Ngoài Lê Thái Hà bị khởi tố với 3 tội danh là "mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tàng trữ trái phép chất hàng cấm (pháo nổ)", Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 12 đối tượng khác về tội "mua bán trái phép chất ma túy" và "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy."

Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

