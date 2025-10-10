Đà Nẵng: Triệt phá thành công hai vụ vận chuyển ma túy liên tỉnh

Ngày 10/10, thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, thực hiện Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự của Giám đốc Công an thành phố, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã liên tiếp triệt phá thành công hai vụ vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, bắt giữ hai đối tượng và thu giữ số lượng lớn tang vật, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Cụ thể, vào lúc 21 giờ 15 phút ngày 31/9, tại địa bàn phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, Đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Hồng Nga (37 tuổi, trú phường An Cựu, thành phố Huế) đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 211 gói ma túy dạng “nước vui” hiệu Ferrari, tổng trọng lượng gần 1kg.

Bước đầu, Nga khai nhận số ma túy này do một đối tượng tên “Bi” thuê vận chuyển từ Huế vào Đà Nẵng để giao cho người khác.

Hiện, Nguyễn Thị Hồng Nga đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra, truy xét các đối tượng liên quan trong đường dây.

Tiếp tục triển khai lực lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm, đến ngày 3/10, tại ngã tư Lê Trọng Tấn-Tôn Đản, phường An Khê, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục bắt quả tang đối tượng Dương Tấn Thiện (26 tuổi, trú phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin cùng 20 gam ma túy đá và một điện thoại di động. Qua điều tra ban đầu, Thiện khai nhận được một thanh niên gọi điện thuê đi ra Quảng Trị lấy ma túy về đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ với tiền công là 10 triệu đồng.

Cả hai vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng khẩn trương mở rộng điều tra, truy xét triệt để các đường dây, đối tượng liên quan nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm ma túy, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận./.

