Thái Lan tổ chức Hội nghị quốc tế Đối tác toàn cầu chống lừa đảo trực tuyến

Ngày 17/12, Hội nghị quốc tế Đối tác toàn cầu chống lừa đảo trực tuyến đã khai mạc tại Bangkok, Thái Lan.

Sự kiện do Bộ Ngoại giao Thái Lan và Cơ quan phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) đồng tổ chức.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn đại diện Việt Nam tham dự hội nghị.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk có các bài phát biểu qua video tới hội nghị.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho biết hội nghị nhằm mục đích tăng cường phòng chống tội phạm mạng và nâng cao nhận thức cộng đồng trên phạm vi quốc tế. Thái Lan tự hào là một trong những quốc gia đã ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) tại Hà Nội hồi tháng 10 năm nay, phản ánh cam kết mạnh mẽ của Bangkok trong việc tăng cường hợp tác toàn cầu chống lại tội phạm mạng.

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan thừa nhận khi các quốc gia hành động riêng lẻ chỉ có thể bắt được những con cá nhỏ, trong khi những con cá lớn, các mạng lưới tội phạm lớn vẫn tiếp tục hoạt động xuyên biên giới. Để triệt phá các mạng lưới này cần một nền tảng cho phép các nước phát huy thế mạnh, chia sẻ thông tin tình báo và hành động phối hợp hơn.

Do đó, hội nghị này được thiết kế như một nền tảng đa phương thực tiễn, nơi các quốc gia cùng chí hướng, các tổ chức quốc tế, khu vực tư nhân có thể học hỏi lẫn nhau, điều chỉnh cách tiếp cận và chuyển từ thảo luận sang hành động. Thái Lan hy vọng hội nghị này sẽ dẫn đến việc thiết lập một quan hệ đối tác toàn cầu chống lại các vụ lừa đảo trực tuyến.

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow phát biểu khai mạc Hội nghị quốc tế Đối tác toàn cầu chống lừa đảo trực tuyến. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Bà Delphine Schantz, đại diện UNOCD tại khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương, nêu bật những tổn thất do lừa đảo trực tuyến gây ra cũng như những thách thức trong nỗ lực đối phó với mối đe dọa toàn cầu này, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của hội nghị trong việc tăng cường nhận thức về mối đe dọa tội phạm có tổ chức phức tạp, liên tục biến đổi và toàn cầu hóa này và quyết tâm ngày càng tăng để tìm ra những giải pháp chung.

Là đại diện quốc gia thứ 5 phát biểu trong phiên sáng 17/12, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn cho biết Việt Nam đánh giá cao việc tổ chức hội nghị cũng như tất cả các sáng kiến quốc tế hiện tại khác nhằm tăng cường hợp tác chống lừa đảo trực tuyến hướng tới việc thực thi Công ước Hà Nội.

Ông nhấn mạnh việc chống tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến đã trở thành ưu tiên hàng đầu trong chương trình làm việc của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trên cả 3 trụ cột của Cộng đồng, lưu ý Tuyên bố Vientiane về tăng cường hợp tác thực thi pháp luật chống lừa đảo việc làm trực tuyến (2024) và Tuyên bố ASEAN về chống tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến (2025) đã tái khẳng định cam kết tập thể của ASEAN và tăng cường các hành động chung để chống lại mối đe dọa ngày càng gia tăng của tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cho biết đoàn đại biểu Việt Nam ghi nhận Tuyên bố chung của Đối tác toàn cầu chống lừa đảo trực tuyến, kêu gọi các chính phủ, khu vực doanh nghiệp, giới học thuật và các tổ chức quốc tế và khu vực quan trọng, bao gồm UNODC, Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) và Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF), tăng cường và phối hợp các nỗ lực của mình.

Ngoài ra, Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chia sẻ thông tin, tình báo và bằng chứng nhanh chóng và hiệu quả, bao gồm cả bằng chứng điện tử, để hỗ trợ phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra và truy tố các vụ lừa đảo trực tuyến và các tội phạm liên quan.

Ngoài các bài tham luận từ hơn 20 nước tham dự, trong 2 ngày hội nghị, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận vào các vấn đề truy tố, bảo vệ, thực thi luật pháp, công nghệ-trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực phòng chống tội phạm lừa đảo trực tuyến.

Kết quả của 2 ngày thảo luận sẽ được đưa vào Hội nghị cấp cao chống lừa đảo toàn cầu do UNODC và Interpol triệu tập tại Vienna (Áo) vào tháng 3/2026 với sự hỗ trợ của Vương quốc Anh và Liên minh chống lừa đảo toàn cầu./.

