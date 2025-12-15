Dư luận Thái Lan vẫn phân vân về ứng cử viên Thủ tướng

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, kết quả cuộc khảo sát dư luận do Viện Quản lý Phát triển Quốc gia (Nida) của Thái Lan thực hiện cho thấy 40,6% người tham gia chưa xác định được ứng cử viên thủ tướng phù hợp, con số cao nhất được ghi nhận trong năm nay.

Cuộc thăm dò hàng quý được thực hiện với 2.500 người tham gia trên khắp cả nước từ ngày 4 -12/12.

Ông Natthaphong, lãnh đạo đảng Nhân dân (PP) đối lập, vẫn là ứng cử viên được ủng hộ cao nhất với 17,2%, tuy nhiên tỷ lệ này liên tục giảm.

Sau khi đạt đỉnh 31,48% trong quý 2, tỷ lệ ủng hộ đối với nhà lãnh đạo trẻ của PP đã giảm xuống 22,8% trong quý 3 trước khi tiếp tục giảm trong cuộc khảo sát mới nhất, cho thấy đà suy yếu của phe đối lập.

Trong khi đó, Thủ tướng Anutin Charnvirakul, người đứng đầu đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai), đứng thứ ba với 12,32%.

Sự ủng hộ dành cho ông Anutin đã giảm mạnh sau khi tăng đều đặn trong suốt năm, từ chỉ 2,85% trong quý 2 lên 20,44% trong quý 3.

Theo Nida, sự sụt giảm này cho thấy sự theo dõi chặt chẽ của công chúng đối với hiệu quả hoạt động của chính phủ, đặc biệt là về các vấn đề kinh tế và quản trị.

Cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva ghi nhận mức tăng mạnh nhất, lên 10,76%, trong khi sự ủng hộ dành cho các ứng cử viên khác vẫn ở mức một con số.

Số liệu về sự ủng hộ đối với các đảng phái phản ánh xu hướng tương tự.

PP dẫn đầu trong số các đảng được nêu tên với 25,28%, nhưng đã giảm đáng kể so với 46,08% trong quý 2. Sự ủng hộ dành cho Bhumjaithai và đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) cũng giảm, trong khi tỷ lệ người được hỏi chưa thể tìm thấy một đảng phù hợp đã tăng lên 32,36%, lần đầu tiên vượt qua tất cả các đảng.

Kết quả từ một cuộc thăm dò riêng biệt của Viện King Prajadhipok củng cố bức tranh về sự bất an của công chúng Thái Lan, với gần một nửa số người được hỏi không đánh giá tích cực về tình hình chính trị của đất nước.

Cuộc khảo sát cho thấy công chúng ưu tiên hiệu quả kinh tế khi lựa chọn thủ tướng tiếp theo, với 36,2% cho rằng phẩm chất quan trọng nhất là khả năng giải quyết các vấn đề thường nhật.

Tiếp theo là tính trung thực với 17,8%, lắng nghe ý kiến công chúng với 9,2% và có tầm nhìn rõ ràng với 9%.

Các chính sách cấp bách được yêu cầu nhiều nhất bao gồm chống tham nhũng, giảm nợ hộ gia đình và giảm chi phí sinh hoạt.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy các ứng cử viên thủ tướng có ảnh hưởng đến quyết định bỏ phiếu cho các đảng, với nhiều cử tri sẵn sàng thay đổi đảng nếu không hài lòng với người được đề cử./.

Thủ tướng Thái Lan giải tán Hạ viện để tổ chức tổng tuyển cử Đề xuất được đưa ra sau khi lãnh đạo đảng Nhân dân (PP) đối lập Nattapong Ruangpanyawut tuyên bố thúc đẩy phiên điều trần bất tín nhiệm đối với toàn bộ Nội các đương nhiệm.