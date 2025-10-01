Chính phủ Thái Lan phê duyệt quỹ khẩn cấp cho lực lượng vũ trang

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 1/10 cho biết nội các nước này đã phê duyệt khoản phân bổ khẩn cấp 864 triệu baht (26,7 triệu USD) trích từ Quỹ khẩn cấp trung ương cho lực lượng vũ trang để tăng cường quốc phòng.

Thủ tướng Thái Lan cho biết thêm rằng ông sẽ chủ trì một cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia vào ngày 2/10, sau đó ông sẽ công bố những thông tin có thể được công khai.

Ngoài việc phân bổ ngân sách cho an ninh quốc phòng, nội các của ông Anutin cũng đã phê duyệt ngân sách để trả nợ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã Nông nghiệp, cho phép ngân hàng này cung cấp thêm vốn vay cho nông dân.

Giải quyết căng thẳng biên giới Thái Lan-Campuchia và tăng cường hỗ trợ nông dân là 2 trong số những biện pháp đã được Thủ tướng Anutin nêu ra trong Tuyên bố chính sách của chính phủ trình bày trước Quốc hội Thái Lan ngày 29/9.

Đây cũng là những vấn đề mà Chính phủ của ông Anutin sẽ ưu tiên thực hiện trong thời gian tại nhiệm khoảng 4 tháng trước khi ông tuyên bố giải tán Hạ viện vào đầu năm tới để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử mới./.

