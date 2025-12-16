SEA Games 33: Đoàn Việt Nam có Huy chương Vàng thứ 41

Thế giới

Đoàn Thể thao Việt Nam đã mở màn ngày thi đấu 16/12 đầy ấn tượng tại SEA Games 33 khi môn Rowing mang về Huy chương Vàng đầu tiên, tiếp tục khẳng định vị thế ở các nội dung thế mạnh.

Ở nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng một mái chèo, bộ tứ Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông thi đấu bùng nổ, duy trì tốc độ vượt trội ngay từ những mét đầu tiên để cán đích ở vị trí số 1. Chiến thắng thuyết phục này giúp Việt Nam bỏ xa các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Thái Lan và Indonesia, mang về Huy chương Vàng thứ 41 cho đoàn Việt Nam tại SEA Games 33.

Đội thuyền 4 nam hạng nhẹ gồm Triệu Hoàng Long, Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hà và Nguyễn Hữu Thành cũng thi đấu kiên cường, về đích ở vị trí thứ 2, qua đó đóng góp thêm một Huy chương Bạc cho Thể thao Việt Nam.

Ở nội dung thuyền đôi nữ, hai tay chèo Nguyễn Thị Vân Anh và Phạm Thị Bích Ngọc tiếp tục ghi dấu ấn khi giành Huy chương Đồng, mang về tấm huy chương đầu tiên trong ngày cho đoàn Việt Nam, mở màn chuỗi tranh tài đầy hứa hẹn.

Trong khi đó, ở môn Triathlon, bộ ba Lê Thị Như Quỳnh, Đặng Ái Mỹ và Nguyễn Thị Kim Cương hoàn thành phần thi tiếp sức nữ với thời gian 56 phút 30 giây 53, xếp thứ 5 chung cuộc. Dù chưa thể góp thêm huy chương, màn thể hiện nỗ lực của các vận động viên vẫn cho thấy sự tiến bộ rõ nét của Triathlon Việt Nam trên đấu trường khu vực.

Khởi đầu thuận lợi từ Rowing đang tạo đà tâm lý tích cực cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu được dự báo nhiều bứt phá, khi hàng loạt môn thế mạnh khác tiếp tục bước vào tranh chấp huy chương./.

