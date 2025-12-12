Thủ tướng Thái Lan giải tán Hạ viện để tổ chức tổng tuyển cử

Sáng 12/12, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã ký sắc lệnh giải tán Hạ viện, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử mới.

Theo sắc lệnh được công bố trên Công báo Hoàng gia, Hạ viện được giải tán để tổ chức cuộc tổng tuyển cử mới và bầu ra các thành viên mới của cơ quan lập pháp này.

Trước đó, tối 11/12, Thủ tướng Anutin đã trình lên Nhà vua Thái Lan kiến nghị phê chuẩn kế hoạch giải tán Hạ viện.

Đề xuất được đưa ra sau khi lãnh đạo đảng Nhân dân (PP) đối lập Nattapong Ruangpanyawut tuyên bố thúc đẩy phiên điều trần bất tín nhiệm đối với toàn bộ Nội các đương nhiệm do PP và đảng Tự hào Thái Lan của Thủ tướng Anutin không đạt được tiếng nói chung trong vấn đề sửa đổi Hiến pháp.

Đảng PP yêu cầu loại bỏ quyền hạn và can dự của các nghị sỹ trong việc sửa đổi Hiến pháp, nhưng đảng Tự hào Thái Lan bỏ phiếu thông qua quy định giữ nguyên các quy định hiện hành.

Quy định yêu cầu Hiến pháp chỉ được sửa đổi khi có sự tán thành của ít nhất 1/3 tổng số nghị sỹ.

Theo Hiến định, sau khi Nhà vua phê chuẩn kiến nghị giải tán Hạ viện, Thái Lan sẽ phải tổ chức cuộc tổng tuyển cử mới trong vòng 45-60 ngày./.

