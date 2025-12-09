Thế giới

Hỏa hoạn nhà cao tầng ở Indonesia, ít nhất 13 người thiệt mạng

Đám cháy đã được khống chế và lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm cũng như sơ tán những người ở trong tòa nhà.

Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)
Ngày 9/12, hỏa hoạn đã xảy ra tại một tòa nhà 7 tầng ở thủ đô Jakarta của Indonesia, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và một số người mắc kẹt bên trong.

Theo đài truyền hình địa phương Kompas TV, đám cháy đã được khống chế và lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm cũng như sơ tán những người ở trong tòa nhà.

Tòa nhà này là trụ sở của công ty cung cấp thiết bị bay không người lái Terra Drone Indonesia chuyên phục vụ các hoạt động khảo sát trên không cho nhiều lĩnh vực, từ khai khoáng đến nông nghiệp.

Thông tin trên trang web của doanh nghiệp cho thấy Terra Drone Indonesia từng nhận vốn đầu tư từ công ty Terra Drone Corporation của Nhật Bản./.

