Hỏa hoạn tại chung cư ở Hong Kong, nhiều người mắc kẹt

Chiều 26/11, hỏa hoạn đã xảy ra tại một khu chung cư ở Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) khiến nhiều người bị mắc kẹt.

Truyền thông sở tại đưa tin ngọn lửa bùng phát dữ dội và nhanh chóng lan sang hệ thống giàn giáo làm bằng tre bao quanh tòa chung cư ở quận Tai Po.

Video trực tiếp tại hiện trường cho thấy khói đen dày đặc bốc lên từ tòa nhà. Ít nhất 1 người bị thương do bỏng nặng.

Theo Sở Cứu hỏa Hong Kong, hỏa hoạn xảy ra vào giữa buổi chiều và được báo động ở mức 4 - mức độ nghiêm trọng cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo cháy của Hong Kong.

Quận Tai Po nằm ở phía Bắc Hong Kong, thuộc khu Tân Giới và gần với thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc đại lục./.

