5 thói quen vàng giúp giảm mỡ nội tạng và kiểm soát cân nặng bền vững

Mỡ nội tạng là lớp mỡ tích tụ sâu bên trong khoang bụng, bao quanh các cơ quan quan trọng như gan, dạ dày, ruột và tuyến tụy. Khác với mỡ dưới da, mỡ nội tạng khó phát hiện hơn. Khi tích tụ quá mức, loại mỡ này có thể làm rối loạn chuyển hóa, tăng nguy cơ tiểu đường, tim mạch và tăng huyết áp.

Khi bạn muốn giảm mỡ hay giảm cân thì hoàn toàn không đồng nghĩa với giảm mỡ nội tạng. Để giảm mỡ nội tạng hiệu quả, cần áp dụng nhiều phương pháp như dinh dưỡng, vận động và duy trì lối sống lành mạnh.

Dưới đây là 5 thói quen nên duy trì để giảm mỡ nội tạng một cách khoa học và bền vững.

1. Ngủ đủ và đúng giờ - nền tảng cho quá trình đốt mỡ

Giấc ngủ có tác động trực tiếp đến hormone và cảm giác đói - no. Khi thiếu ngủ, cơ thể tăng sản sinh cortisol, loại hormone liên quan đến tích tụ mỡ bụng và tăng cảm giác thèm đồ ngọt, tinh bột. Vì vậy, ngủ đủ 7-9 giờ mỗi đêm không chỉ giúp cơ thể phục hồi mà còn cải thiện khả năng kiểm soát cân nặng.

(Ảnh: iStock)

Một số mẹo giúp cải thiện giấc ngủ:

- Tránh dùng điện thoại 30-60 phút trước giờ ngủ

- Uống nước ấm hoặc trà thảo mộc thư giãn

- Duy trì giờ ngủ - thức cố định mỗi ngày

2. Ăn nhiều chất xơ - giảm mỡ từ bên trong

Chất xơ không chỉ tốt cho tiêu hóa mà còn giúp ổn định đường huyết, tăng cảm giác no và giảm hấp thu chất béo. Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu chất xơ có thể hỗ trợ giảm mỡ nội tạng hiệu quả.

Bạn có thể tăng cường chất xơ qua:

- Rau xanh, củ quả

- Ngũ cốc nguyên hạt

- Các loại đậu

- Trái cây ít đường như táo, cam, kiwi

(Nguồn: Shuterstock)

Song song đó, hãy hạn chế tinh bột tinh chế như bánh mì trắng, mì sợi, bánh ngọt hoặc nước ngọt. Chúng làm tăng nhanh lượng đường trong máu và insulin - yếu tố chủ chốt dẫn đến tích mỡ bụng. Thay vào đó, chọn yến mạch, khoai lang, gạo lứt để duy trì năng lượng ổn định hơn.

3. Uống đủ nước, tránh rượu bia - bước nhỏ nhưng hiệu quả lớn

Nước giúp cơ thể trao đổi chất tốt hơn, đồng thời hạn chế cảm giác đói giả. Nếu bạn thường xuyên thèm ăn vào buổi chiều, rất có thể cơ thể đang thiếu nước.

Ngược lại, rượu bia chứa “calo rỗng,” dễ làm tích mỡ nội tạng, đặc biệt ở nam giới. Việc cắt giảm lượng rượu bia không chỉ giúp vòng eo thon gọn mà còn hỗ trợ gan, tim và hệ chuyển hóa.

Thay thế hợp lý bằng nước lọc, trà xanh, trà gừng, nước ép rau củ.

4. Duy trì vận động đều đặn - đốt mỡ nội tạng hiệu quả nhất

Bạn không cần tập nặng để giảm mỡ nội tạng, nhưng cần đều đặn. Theo CDC, chỉ cần 150 phút vận động cường độ trung bình mỗi tuần - như đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội nhẹ nhàng - đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

Tập thể dục kháng lực. (Ảnh: iStock)

Muốn tăng tốc đốt mỡ, hãy kết hợp thêm:

- HIIT (bài tập cường độ cao ngắt quãng) - chỉ 10-15 phút nhưng mang lại hiệu quả đốt mỡ gấp nhiều lần

- Tập sức mạnh - tăng cơ, từ đó tăng tiêu hao năng lượng ngay cả khi nghỉ ngơi

Điều quan trọng là chọn hình thức bạn thích - khi đó, việc vận động mới có thể duy trì lâu dài.

5. Tạo thói quen bền vững - chìa khóa giữ cân nặng lâu dài

Giảm mỡ nội tạng không phải cuộc “chạy nước rút” để giảm cân cấp tốc. Đó là cuộc hành trình dài, nơi các thói quen nhỏ quyết định kết quả. Bắt đầu từ những điều đơn giản: ăn uống điều độ, ưu tiên thực phẩm tươi, ngủ đủ, giảm căng thẳng, và duy trì vận động mỗi ngày.

Một gợi ý hữu ích là theo dõi vòng eo thay vì chỉ nhìn con số trên cân. Đây là chỉ dấu chính xác hơn về mức độ tích tụ mỡ nội tạng.

Giảm mỡ nội tạng không chỉ giúp bạn sở hữu vòng eo thon gọn mà còn bảo vệ gan, tim và hệ trao đổi chất. Thay vì lao vào những phương pháp nhanh chóng nhưng thiếu bền vững, hãy bắt đầu từ 5 thay đổi nhỏ nhưng khoa học và dễ áp dụng. Kiên trì mỗi ngày, bạn sẽ cảm nhận sự khác biệt từ bên trong và duy trì một cơ thể khỏe mạnh theo thời gian./.

11 thức uống giúp “đánh bay” mỡ nội tạng, thanh lọc cơ thể và làm đẹp da Ngoài chế độ ăn uống khoa học và tập luyện đều đặn, việc chọn đúng đồ uống mỗi ngày có thể giúp bạn “đốt mỡ” từ bên trong, thanh lọc cơ thể và giúp cho làn da rạng rỡ.