Chạy bộ đúng cách: Bí quyết giúp nâng cao sức khỏe và hạn chế chấn thương

Chạy bộ được xem là một trong những hình thức vận động đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích toàn diện cho sức khỏe.

Không cần thiết bị phức tạp, người tập có thể chạy ở công viên, đường phố hay trên máy chạy bộ.

Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tối ưu, việc áp dụng đúng kỹ thuật và hiểu rõ lợi ích của bộ môn này là điều vô cùng cần thiết.

Lợi ích nổi bật của việc chạy bộ đối với sức khỏe

Không chỉ giúp tăng cường thể lực, chạy bộ còn mang lại nhiều lợi ích lâu dài cho cơ thể và tinh thần.

Trước hết, chạy bộ giúp cải thiện sức khỏe tim mạch. Khi chạy, tim hoạt động mạnh hơn, tăng khả năng bơm máu và lưu thông oxy đến các cơ quan. Việc duy trì thói quen chạy bộ đều đặn giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, cao huyết áp và đột quỵ.

Bên cạnh đó, chạy bộ hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả. Hoạt động này giúp đốt cháy lượng calo lớn, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, từ đó giúp giảm mỡ thừa và duy trì vóc dáng cân đối. Đặc biệt, khi kết hợp với chế độ ăn uống khoa học, chạy bộ góp phần phòng ngừa béo phì.

Chạy bộ còn có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch. Việc vận động thường xuyên giúp cơ thể nâng cao sức đề kháng, hạn chế nguy cơ mắc các bệnh cảm cúm, nhiễm trùng thông thường.

Một lợi ích quan trọng khác là giải tỏa căng thẳng, cải thiện tinh thần. Khi chạy, cơ thể tiết ra endorphin - loại hormone tạo cảm giác vui vẻ, giúp giảm stress, lo âu và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Nhiều người xem chạy bộ như một liệu pháp tinh thần đơn giản nhưng hiệu quả.

Ngoài ra, chạy bộ còn giúp tăng cường sức bền của cơ-xương-khớp, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tập luyện trên máy chạy bộ. (Ảnh: iStock)

Một số lưu ý cho người mới bắt đầu chạy bộ

Chạy bộ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, tuy nhiên, nếu chạy sai kỹ thuật, người tập không những nhanh mệt mà còn dễ gặp phải các chấn thương không mong muốn.

Việc áp dụng kỹ thuật chạy đúng giúp cơ thể vận động hiệu quả hơn, giảm áp lực lên cơ-xương-khớp và duy trì bền bỉ trong quá trình luyện tập.

1. Nhìn thẳng phía trước, giữ cổ thẳng tự nhiên

Một trong những sai lầm phổ biến của người mới chạy là cúi đầu nhìn chân. Thói quen này khiến tư thế bị gò bó, dễ mất thăng bằng và gây áp lực lên vùng cổ-vai-gáy.

Khi chạy, người tập nên hướng mắt nhìn về phía trước, quan sát đường đi từ xa để kịp thời xử lý các chướng ngại vật. Đồng thời, giữ cổ thẳng tự nhiên sẽ giúp duy trì trục cơ thể ổn định, hạn chế tình trạng đau mỏi vai gáy sau buổi tập.

2. Giữ vị trí tay ngang với eo

Tay nên được đặt ở vị trí ngang eo, khuỷu tay gập nhẹ, tạo góc thoải mái.

Việc đưa tay lên quá cao, đặc biệt là trước ngực, sẽ khiến phần thân trên bị căng cứng, làm tiêu hao nhiều sức lực hơn.

Tư thế tay đúng không chỉ giúp người chạy duy trì nhịp điệu ổn định mà còn hỗ trợ giữ thăng bằng tốt hơn trong suốt quãng đường chạy.

3. Thả lỏng cánh tay, không gồng cứng

Nhiều người có thói quen siết chặt bàn tay hoặc gồng cứng cánh tay khi chạy, nhất là khi mệt. Điều này khiến cơ thể nhanh mất sức và dễ bị căng cơ.

Khi chạy bộ, cánh tay nên thả lỏng tự nhiên, bàn tay khép hờ, không nắm chặt. Cảm giác thoải mái ở phần thân trên sẽ giúp người tập duy trì nhịp chạy lâu hơn mà không bị quá sức.

Áp dụng kỹ thuật chạy đúng giúp cơ thể vận động hiệu quả hơn. (Ảnh: THX/TTXVN)

4. Duy trì tư thế chạy đúng kỹ thuật

Tư thế chạy quyết định rất lớn đến hiệu quả buổi tập. Người chạy nên giữ lưng thẳng, ngực hơi ưỡn nhẹ, vai thả lỏng, không lao về phía trước. Đầu giữ thẳng, mắt nhìn phía trước.

Phần chân cần hơi chùng gối khi tiếp đất để giảm lực dội lên khớp gối và cột sống. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa thân trên và thân dưới sẽ giúp việc chinh phục mục tiêu chạy 3-5km mỗi ngày trở nên nhẹ nhàng và an toàn hơn.

5. Không dồn lực quá nhiều khiến vai căng mỏi

Vai là bộ phận rất dễ tích tụ căng thẳng khi chạy bộ. Nếu vai bị gồng cứng hoặc nhún lên quá cao, áp lực sẽ lan tỏa sang cổ, lưng và cánh tay. Do đó, trong quá trình chạy, người tập cần thường xuyên kiểm soát trạng thái của vai, giữ vai thả lỏng, hạ thấp tự nhiên để cơ thể đạt được trạng thái vận động thoải mái nhất.

6. Vung tay nhịp nhàng theo chuyển động cơ thể

Vung tay đóng vai trò quan trọng trong việc tạo đà cho bước chạy. Tay nên được vung nhẹ nhàng theo nhịp bước chân, chuyển động về trước – sau, không vung chéo quá nhiều sang hai bên. Việc vung tay nhịp nhàng giúp tăng tính cân bằng, giảm tiêu hao năng lượng và mang lại cảm giác “trôi” hơn khi chạy.

7. Chủ động phòng ngừa chấn thương khi chạy bộ

Chấn thương là rủi ro có thể xảy ra trong quá trình chạy, đặc biệt với người mới tập hoặc chạy sai kỹ thuật.

Để hạn chế rủi ro, người tập nên khởi động kỹ trước khi chạy, tăng dần cường độ tập luyện, lựa chọn giày phù hợp và chú ý lắng nghe tín hiệu của cơ thể.

Khi xuất hiện các dấu hiệu đau nhức bất thường, nên giảm cường độ hoặc tạm ngừng tập luyện để tránh tổn thương nghiêm trọng hơn./.

