Những điều bạn cần biết để sử dụng máy chạy bộ an toàn khi luyện tập

Theo Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ, có nhiều người bị thương do máy chạy bộ hơn bất kỳ thiết bị tập thể dục nào khác, với những chấn thương điển hình như trượt, bong gân và căng cơ.

Máy chạy bộ có thể gây nguy hiểm nếu không được sử dụng đúng cách. (Nguồn: CNN)

Máy chạy bộ là một trong những thiết bị tập thể dục phổ biến nhất, cả ở phòng gym và tại nhà.

Theo CNN, có khoảng 53 triệu người từ 6 tuổi trở lên ở Mỹ sử dụng máy chạy bộ vào năm 2017 và thị trường máy chạy bộ toàn cầu - trị giá 3,8 tỷ USD vào năm ngoái - dự kiến sẽ đạt 6,5 tỷ USD vào năm 2033.

Tuy nhiên, máy chạy bộ có thể gây nguy hiểm. Theo Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC), nhiều người bị thương do máy chạy bộ hơn bất kỳ thiết bị tập thể dục nào khác. Cơ quan này cho biết hơn 22.000 ca chấn thương do máy chạy bộ dẫn đến phải nhập viện cấp cứu vào năm 2019.

Các chấn thương điển hình bao gồm trượt, bong gân và căng cơ. Máy chạy bộ cũng có thể gây bỏng nặng, chấn động, gãy xương và thậm chí tử vong, mặc dù trường hợp này rất hiếm xảy ra.

Clark Stevenson, chủ sở hữu của Treadmill Doctor - một công ty sửa chữa máy chạy bộ có trụ sở tại Memphis, Tennessee - cho biết: “Có đủ loại nguy hiểm với máy chạy bộ, bởi vì chúng là máy móc.”

Trẻ em và thú cưng đặc biệt dễ bị chấn thương vì máy chạy bộ tại nhà.

Đáng chú ý, CPSC đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp cho người tiêu dùng hồi tháng 4/2021 về việc ngừng sử dụng máy Peloton Tread+ sau khi một đứa trẻ bị mắc kẹt bên dưới máy và tử vong.

Dana Noffsinger biết những mối nguy hiểm mà máy chạy bộ có thể gây ra cho trẻ em. Là một y tá tại Bệnh viện Nhi đồng Toàn quốc ở Columbus, Ohio, anh và một đồng nghiệp đã thực hiện một nghiên cứu về tình trạng bỏng do máy chạy bộ ở trẻ em được điều trị tại bệnh viện.

Nghiên cứu năm 2017, được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu & Chăm sóc Vết bỏng, cho thấy vết bỏng do máy chạy bộ nghiêm trọng hơn vết bỏng do chạm vào bếp nóng. Các vết bỏng thường xảy ra khi một đứa trẻ đặt tay lên máy chạy bộ đang vận hành và sau đó bị mắc kẹt khi máy tiếp tục chạy.

Noffsinger nói: “Điều khiến chúng tôi ám ảnh nhất là những vết bỏng do máy chạy bộ thường rất sâu và khó lành. Có những bệnh nhân có vết thương sâu đến mức bạn có thể nhìn thấy xương và gân lộ ra ngoài, điều mà chúng tôi không thấy ở các vết bỏng khác.”

Noffsinger cho biết ngay cả sau khi lành, vết bỏng do máy chạy bộ vẫn có nguy cơ để lại sẹo đáng kể, có thể hạn chế chức năng của bàn tay trong suốt quãng đời còn lại của bệnh nhân.

Các biện pháp an toàn hàng đầu với máy chạy bộ

Các chuyên gia cho biết việc sử dụng máy chạy bộ một cách an toàn là tương đối dễ dàng.

Trước tiên, hãy đảm bảo bạn mặc quần áo tập thể dục vừa vặn và mang giày chắc chắn. Stevenson cho biết trước khi bước lên máy, hãy khởi động bằng các bài tập giãn cơ và phạm vi chuyển động. Sau đó bước lên máy và gắn chặt khóa an toàn vào áo của bạn. Nếu bạn có nguy cơ bị ngã khỏi máy chạy bộ, khóa an toàn sẽ tắt máy ngay lập tức.

Tiếp theo, quấn dây đai rồi bật máy chạy bộ ở tốc độ chậm. Stevenson khuyến nghị tốc độ 1 dặm/h (1,6 km/giờ). Đi chậm một lúc trước khi thay đổi tốc độ hoặc độ nghiêng. Khi quá trình tập luyện của bạn kết thúc, hãy tắt máy và đảm bảo rằng máy đã dừng trước khi bước ra ngoài.

Theo Stevenson, bỏ qua việc sử dụng khóa an toàn là một trong những sai lầm hàng đầu mà người sử dụng máy chạy bộ thường mắc phải.

“Đi trên máy chạy bộ mà không có khóa an toàn cũng giống như lái xe mà không thắt dây an toàn. 90% thời gian bạn sẽ không cần phải sử dụng nó, nhưng khi cần thiết, bạn thực sự cần nó.”

Chuyên gia về sức mạnh Kyle Firmstone đã chứng kiến nhiều hoạt động “có vấn đề” trên máy chạy bộ.

(Nguồn: MultiSport)

Firmstone, một huấn luyện viên bậc thầy tại Crunch Fitness ở thành phố New York, cho biết bạn không nên đi quá gần bảng điều khiển, nhảy lên nhảy xuống khi máy vẫn đang chuyển động, hay đặt máy chạy bộ ở tốc độ nhanh hơn mức bạn có thể xử lý.

“Nói chuyện với người khác [trong lúc tập] cũng có thể là vấn đề. Tôi đã từng thấy có người ‘bay’ khỏi máy vì họ nhìn về một hướng khác với hướng họ đang chạy. Nhìn về hướng khác có thể khiến bạn mất khả năng cảm nhận chuyển động và vị trí của cơ thể.”

Các biện pháp an toàn khi sử dụng máy tại nhà

Theo Stevenson, khi bạn sử dụng máy chạy bộ tại nhà, hãy đảm bảo có nhiều khoảng trống phía sau máy. Nếu bạn bị ngã, bạn sẽ cần một nơi an toàn để “tiếp đất.”

Trong khi nhiều nhà sản xuất cho biết bạn chỉ cần khoảng trống 3-4 feet, Stevenson khuyến nghị khoảng cách cần thiết là 6 feet (1,8m). Tại nhà riêng của mình, Stevenson để khoảng trống này tới 8 feet (2,4m) vì anh cao 6.2 feet.

Anh cho biết việc bảo quản dây đai theo khuyến nghị của nhà sản xuất và giữ cho máy sạch sẽ cũng rất quan trọng, và không bao giờ sử dụng máy chạy bộ khi có trẻ em hoặc thú cưng ở trong phòng.

Mặc dù không có khuyến nghị về độ tuổi nhất định cho việc sử dụng máy chạy bộ, Noffsinger cho biết trẻ em từ 12 tuổi trở lên có thể dùng máy chạy bộ một cách an toàn mà không cần sự giám sát của người lớn.

“Cũng giống như nguyên tắc hướng dẫn việc cắt cỏ” - anh nói. “Đứa trẻ cần phải đủ lớn để nhận biết được những nguy hiểm và rủi ro.”

Dù bạn ở độ tuổi nào, đừng lạm dụng máy chạy bộ nếu bạn chưa quen với việc sử dụng máy. Cơ thể bạn sẽ cần thời gian để thích nghi với hình thức tập luyện này. Mặc dù tương tự như đi bộ hay chạy bộ ngoài trời, nhưng việc tập luyện trên máy chạy bộ không hoàn toàn giống do có dây đai chuyển động./.

