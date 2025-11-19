Giải mã cơ chế giúp cơ thể duy trì sức khỏe khi lão hóa

Cơ thể người sở hữu khả năng đáng kinh ngạc trong việc tự bảo vệ khỏi lão hóa, sửa chữa tổn thương, hỗ trợ sức khỏe tim và não, cũng như chống lại nhiều bệnh tật thông qua các hệ thống duy trì sự cân bằng hóa học nội tại.

Giờ đây, các nhà khoa học Israel và Mỹ đã làm sáng tỏ cơ chế hoạt động của một trong những hệ thống này, mở ra manh mối giúp kéo dài những năm tháng khỏe mạnh và năng động khi về già.

Nghiên cứu tập trung vào một loại protein được biết đến với vai trò thúc đẩy tuổi thọ và ngăn ngừa bệnh tật. Các nhà khoa học phát hiện protein này làm nhiều hơn việc bảo vệ chống lão hóa. Nó điều tiết chặt chẽ một phân tử gọi là hydro sulfide, vốn hỗ trợ quá trình lành vết thương, sức khỏe tim mạch và chức năng não bộ.

Trong khi lượng hydro sulfide tự nhiên giảm dần theo tuổi, protein này giúp duy trì mức sản sinh tối ưu - đủ cao để bảo vệ tế bào và mô, nhưng không vượt quá ngưỡng gây hại.

Giáo sư Haim Cohen, Giám đốc Trung tâm Lão hóa Lành mạnh Sagol thuộc Đại học Bar-Ilan, cho biết: “Loại protein này hoạt động giống như phiên bản nội tại của chế độ ăn hạn chế calo. Nó bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh liên quan đến tuổi già và giúp duy trì trạng thái cân bằng tự nhiên khi chúng ta lão hóa. Protein này giống như đặt một chân lên ga và một chân lên phanh - thúc đẩy sản xuất hydro sulfide khi có lợi, nhưng đồng thời kiểm soát để không vượt mức gây hại."

Nghiên cứu kế thừa các công trình trước đó chỉ ra rằng protein này có thể kéo dài tuổi thọ và bảo vệ cơ thể khỏi nhiều bệnh liên quan đến tuổi già. Tuy nhiên, cơ chế chính xác tạo nên những tác dụng đó đến nay vẫn chưa được hiểu rõ.

Kết quả mới cho thấy yếu tố then chốt nằm ở khả năng điều tiết chính xác lượng hydro sulfide, chứ không phải đơn thuần làm tăng nồng độ phân tử này, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cân bằng đối với một quá trình lão hóa khỏe mạnh.

Giáo sư Cohen giải thích: “Phát hiện này phản ánh một trong những chiến lược tự nhiên của cơ thể để duy trì sức khỏe khi lão hóa. Việc hiểu rõ cách protein này kiểm soát sản xuất hydro sulfide giúp chúng ta hiểu hơn về cách làm chậm quá trình lão hóa và mở đường cho những liệu pháp kéo dài sức khỏe."

Những phát hiện trên có thể thúc đẩy sự phát triển của các loại thuốc giúp tăng cường hoặc tinh chỉnh hoạt động của Sirt6 mà không cần áp dụng chế độ hạn chế calo nghiêm ngặt. Điều này có thể giúp phòng ngừa hoặc làm chậm các bệnh liên quan đến tuổi già như ung thư, tiểu đường, bệnh tim mạch và suy giảm sức khỏe tổng thể.

Bởi Sirt6 điều hòa chính xác mức hydro sulfide (H₂S), các phương pháp điều trị có thể hướng tới việc duy trì H₂S ở mức tối ưu, tránh dư thừa hoặc thiếu hụt - từ đó cải thiện khả năng lành vết thương, sức khỏe tim và chức năng não ở người cao tuổi. Ngoài ra, mức H₂S và hoạt động của Sirt6 có thể trở thành chỉ dấu sinh học để đánh giá tốc độ lão hóa sinh học và xây dựng các biện pháp can thiệp cá nhân hóa.

Nghiên cứu vừa được công bố trên Proceedings of the National Academy of Sciences, tạp chí khoa học bình duyệt hàng đầu thế giới./.

