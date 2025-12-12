Ngày 12/12 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia TECHFEST Việt Nam 2025, Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Công nghệ (NATEC), Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC) Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD - United Way Việt Nam) - Trưởng Cộng đồng Đổi mới Sáng tạo Mở Xã hội, đã tổ chức Hội thảo "Đổi mới sáng tạo mở xã hội - Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo toàn dân."

Hội thảo thu hút hơn các đại biểu đại diện cho cơ quan quản lý nhà nước, đại sứ quán và tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, viện trường, startup, nhà đầu tư và các tổ chức xã hội. Sự hiện diện đa dạng này cho thấy nhu cầu liên kết nguồn lực và góc nhìn giữa các bên, qua đó hình thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở mang tính bền vững và lan tỏa rộng rãi.

Đổi mới sáng tạo mở để phát triển nhanh, bền vững

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Hồng Quất - Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) nhấn mạnh vai trò then chốt của đổi mới sáng tạo mở trong quá trình phát triển quốc gia.

Ông Quất nhấn mạnh vai trò của đổi mới sáng tạo mở trong việc giúp Việt Nam vượt qua các thách thức về tăng trưởng và xã hội. Lấy hình ảnh Thánh Gióng làm biểu tượng cho TECHFEST Việt Nam 2025, ông cho rằng tinh thần lớn mạnh nhờ sự chung tay của cộng đồng chính là cảm hứng cho hệ sinh thái khởi nghiệp hiện nay.

Theo ông, Việt Nam đang đối mặt với nhiều vấn đề như bẫy thu nhập trung bình, già hóa dân số, ô nhiễm môi trường và áp lực tại các siêu đô thị. Việc phối hợp triển khai Cộng đồng Đổi mới Sáng tạo Mở Xã hội trong khuôn khổ TECHFEST 2025 được kỳ vọng mang đến các giải pháp công nghệ mới, tạo ra giá trị kinh tế - xã hội thiết thực cho nhiều nhóm cộng đồng.

Ông Phạm Hồng Quất khẳng định Cục sẽ tiếp tục đồng hành cùng MSD United Way Việt Nam, Cộng đồng đổi mới sáng tạo mở xã hội và các hiệp hội nhằm góp phần thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững và hướng tới các đô thị xanh, thông minh.

Ông Phạm Hồng Quất – Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc Hội thảo. (Ảnh: Techfest)

Tại sự kiện, Đại sứ Kees van Baar, Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam đã nhìn nhận đổi mới sáng tạo mở xã hội là cầu nối quan trọng giữa phát triển kinh tế và phúc lợi cộng đồng.

Ông chia sẻ, Hà Lan đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo toàn dân và chuyển đổi số, coi đây là động lực tạo ra những thay đổi thực chất trong kỷ nguyên số.

Theo ông, việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đặt ra yêu cầu công nghệ phải gắn liền với con người, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Đại sứ nhấn mạnh tầm quan trọng của cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm, bảo đảm quyền tiếp cận số bình đẳng cho mọi nhóm trong xã hội, bao gồm giới trẻ, phụ nữ và các cộng đồng dễ bị tổn thương.

Ông cho rằng đổi mới sáng tạo chỉ có thể đạt được trong một xã hội cởi mở, nơi con người có điều kiện tự do trải nghiệm và khám phá. Đại sứ Kees van Baar khẳng định quan hệ giữa Hà Lan và Việt Nam không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thương mại mà là quan hệ đối tác chia sẻ giá trị, ông bày tỏ cam kết tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong các sáng kiến thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và tăng trưởng bao trùm.

Đại sứ Kees van Baar, Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam phát biểu chào mừng Hội thảo “Đổi mới sáng tạo mở xã hội – Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo toàn dân." (Ảnh: Techfest)

Cần làm gì để phát huy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo?

Bà Nguyễn Phương Linh - Viện trưởng MSD United Way Việt Nam nhấn mạnh rằng để hệ sinh thái thực sự phát triển bền vững, Việt Nam cần tập trung xây dựng các trụ cột ĐỔI MỚI – MỞ – KẾT NỐI – BAO TRÙM và BAY LÊN.

Bà Linh nhận định đổi mới sáng tạo mở xã hội đã trở thành xu thế tất yếu trên thế giới, bởi đây là cách tiếp cận hiệu quả nhất để giải quyết các thách thức phức tạp như bất bình đẳng, biến đổi khí hậu hay đô thị hóa nhanh.

Bà Nguyễn Phương Linh – Viện trưởng MSD – United Way Việt Nam trình bày về định hướng xu thế và bối cảnh tại Hội thảo. (Ảnh: Techfest)

Ở góc nhìn doanh nghiệp, ông Sun Sukkun - Giám đốc Shinhan Square Bridge, Quỹ Hy vọng Tập đoàn Tài chính Shinhan chia sẻ về mô hình đổi mới sáng tạo mở xã hội mà Tập đoàn Shinhan đã xây dựng tại Hàn Quốc và mở rộng sang Việt Nam từ năm 2021.

Ông nhấn mạnh giao tiếp cởi mở là yếu tố quan trọng để mô hình vận hành hiệu quả, đặc biệt khi startup làm việc với các doanh nghiệp lớn, trong đó đội ngũ cố vấn giữ vai trò kết nối và tháo gỡ rào cản. Ông Sun Sukkun cho rằng đổi mới sáng tạo mở xã hội không chỉ hướng tới giá trị kinh tế mà còn tạo ra giá trị xã hội, phù hợp với các mục tiêu ESG và tác động tổng thể. Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác và kêu gọi sự chung tay của các bên liên quan trong thời gian tới.

Ông Sun Sukkun - Giám đốc Shinhan Square Bridge, Quỹ Hi vọng Tập đoàn Tài chính Shinhan chia sẻ về mô hình Shinhan Square Bridge – Đổi mới sáng tạo mở xã hội. (Ảnh: Techfest)

Cũng tại chương trình, MSD United Way Việt Nam - Trưởng Cộng đồng Đổi mới Sáng tạo Mở Xã hội TECHFEST đã chính thức giới thiệu sáng kiến đánh giá và đo lường tác động xã hội SOAR (Social Open Innovation for All Resilience) - Mô hình Đổi mới Sáng tạo Mở Xã hội thúc đẩy hệ sinh thái hợp tác có trách nhiệm tại Việt Nam. SOAR được xây dựng dựa trên bốn trụ cột.

Thứ nhất là thúc đẩy mô hình kinh doanh và giải pháp bền vững: Tối ưu mô hình kinh doanh và tác động xã hội - môi trường; lồng ghép nguyên tắc ESG vào tăng trưởng và đổi mới sáng tạo của startup.

Thứ hai, đồng kiến tạo với cộng đồng: Đồng thiết kế - đồng triển khai - sử dụng Dữ liệu Cộng đồng (CGD) để cải tiến liên tục, bảo đảm giải pháp phản ánh đúng nhu cầu và trải nghiệm của người dân

Thứ ba, thúc đẩy đổi mới sáng tạo mở mô hình win- win-win: Kết nối thách thức của doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức xã hội và cộng đồng với các giải pháp đổi mới sáng tạo; bảo đảm startup - doanh nghiệp/nhà đầu tư - cộng đồng cùng hưởng lợi.

Cuối cùng là đánh giá và đo lường tác động xã hội: Phát triển hệ thống đo lường tác động minh bạch, theo dõi giá trị xã hội tạo ra, các chỉ số ESG và thay đổi hệ thống.

Những ý kiến, kinh nghiệm và đề xuất được ghi nhận tại Hội thảo là cơ sở quan trọng để TECHFEST Việt Nam 2025 tiếp tục thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở xã hội, hướng tới các giá trị bền vững, bao trùm và sự tham gia của toàn dân trong hành trình đổi mới sáng tạo quốc gia.

Hội thảo cũng được kỳ vọng trở thành sự kiện thường niên và trọng điểm của TECHFEST Việt Nam, qua đó duy trì một không gian đối thoại chuyên sâu giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện trường, tổ chức xã hội và cộng đồng thực hành. Việc thiết lập cơ chế gặp gỡ định kỳ này giúp hệ sinh thái liên tục cập nhật xu hướng, chia sẻ mô hình hiệu quả và đề xuất định hướng chính sách, đồng thời tăng cường hợp tác đa bên để thúc đẩy các sáng kiến đổi mới sáng tạo mở xã hội phục vụ phát triển bền vững./.

