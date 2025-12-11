“Recode the Future”: COMEUP 2025 khai mạc, khẳng định vị thế kỳ lân công nghệ mới của Hàn Quốc

Sự kiện khởi nghiệp lớn nhất Hàn Quốc - COMEUP 2025 - chính thức khai mạc tại COEX, Seoul, với thông điệp “Recode the Future” (Tái lập tương lai).

Lễ khai mạc, diễn ra sáng 10/12, quy tụ hàng trăm startup đổi mới sáng tạo, nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn và đại diện của 46 quốc gia, củng cố vai trò của Hàn Quốc như một trung tâm khởi nghiệp hàng đầu tại châu Á.

Sự kiện do Bộ Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ & Khởi nghiệp Hàn Quốc (MSS) tổ chức, diễn ra từ ngày 10-12/12 với chuỗi hoạt động hội nghị, triển lãm, kết nối đầu tư, trình diễn IR và các chương trình đổi mới mở.

Cửa ngõ kết nối startup toàn cầu: COMEUP bước vào năm thứ 7

Ra mắt từ năm 2019, COMEUP đã trở thành một trong những sự kiện công nghệ được mong đợi nhất tại Hàn Quốc, quy tụ startup sáng tạo, nhà đầu tư mạo hiểm (VC), doanh nghiệp lớn và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp từ khắp thế giới.

Năm nay, COMEUP 2025 tạo dấu ấn với 275 startup Hàn Quốc và quốc tế tham gia triển lãm.

Startup đến từ 46 quốc gia, 7 gian hàng quốc gia (Saudi Arabia, Ấn Độ…). Hơn 2.000 phiên kết nối kinh doanh dự kiến diễn ra với sự tham dự của nhiều Global VC, CVC và tập đoàn lớn.

Hợp tác AI chiến lược: Cuộc gặp cấp cao giữa MSS và HUMAIN (Saudi Arabia)

Trước lễ khai mạc, Bộ trưởng MSS Han Seong-suk - đã có cuộc làm việc quan trọng với ông Tareq Amin, CEO của HUMAIN, tập đoàn AI do Quỹ Đầu tư Công (PIF) Saudi Arabia thành lập vào tháng 5/2025.

HUMAIN đang đầu tư mạnh trên toàn chuỗi giá trị AI: siêu trung tâm dữ liệu thế hệ mới, hạ tầng AI và đám mây, mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), các nền tảng ứng dụng AI toàn diện.

Ông Tareq Amin, CEO của HUMAIN.

Ông Tareq Amin, diễn giả chính tại COMEUP 2025, bày tỏ mong muốn thắt chặt hợp tác sâu hơn với startup bán dẫn AI và deep-tech của Hàn Quốc, bao gồm khả năng mở văn phòng HUMAIN Korea.

Bộ trưởng MSS đánh giá cao vai trò của HUMAIN trong chương trình hỗ trợ startup Hàn Quốc tiến vào Trung Đông - một sáng kiến chung giữa chính phủ Hàn Quốc và Saudi Arabia trong năm 2025.

MSS cũng công bố “Cẩm nang gia nhập thị trường Saudi Arabia”, hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu thị trường đầy tiềm năng này.

Lễ khai mạc ấn tượng: Startup là lực lượng “tái lập tương lai”

Mở đầu sự kiện, CEO Luke Jinu Kim của LINER – startup AI tìm kiếm được chọn vào danh sách Preliminary Unicorn – đã có màn trình diễn kết hợp AI độc đáo, truyền tải thông điệp:

“Nếu AI dự đoán tương lai, thì startup chính là những người viết lại tương lai.”

Các diễn giả chính năm nay gồm: Tareq Amin, CEO HUMAIN, Park Sunghyun, CEO Rebellions (startup bán dẫn AI hàng đầu Hàn Quốc). Cả hai đều nhấn mạnh tầm quan trọng của AI trong việc định hình các nền kinh tế tương lai.

Hội nghị, triển lãm và kết nối đầu tư: Điểm nhấn của COMEUP 2025

Trong ba ngày diễn ra sự kiện, hàng loạt hội thảo chuyên đề được tổ chức xoay quanh công nghệ, khởi nghiệp và thay đổi xã hội. Tiêu biểu: Tương lai của hệ sinh thái ứng dụng dưới thời đại AI (Android & Google Play); Công nghệ vì xã hội: Hành trình vượt qua khủng hoảng khí hậu; Gen Z trong mắt Kakao và Toss (sinh năm 2004-2006); Cuộc sống doanh nhân qua góc nhìn con cái.

Khu vực triển lãm thu hút các startup từ nhiều lĩnh vực: AI, robot, công nghệ sinh học, y tế số, fintech, deep-tech…

Bên cạnh đó, sự tham gia của 35 doanh nghiệp lớn và vừa giúp tăng khả năng hợp tác đổi mới, đặc biệt trong các hoạt động: Biz-matching 1:1, Open Innovation Program, IR pitching với nhà đầu tư, ngoài ra còn có nhiều sân chơi cho startup quốc tế.

Bộ trưởng MSS tham quan một gian hàng.

Ngoài chương trình chính, COMEUP 2025 còn tổ chức: Lễ vinh danh các cá nhân, tổ chức đóng góp cho hệ sinh thái startup, Khai mạc OpenData X AI Challenge, chương trình hỗ trợ thử nghiệm AI, Chung kết Challenge! K-Startup 2025 King of Kings, K-Startup Grand Challenge Demo Day, lựa chọn đội startup quốc tế xuất sắc nhất.

Những hoạt động này tạo sức bật mạnh cho startup muốn bước vào thị trường Hàn Quốc và châu Á.

COMEUP 2025 - Nền tảng kết nối toàn cầu của startup Việt Nam

Tham dự sự kiện với vai trò cơ quan báo chí quốc tế, VietnamPlus nhận thấy cơ hội lớn cho startup Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực: AI tạo sinh, công nghệ sức khỏe (healthtech), robot tự động hóa, nông nghiệp thông minh, deep-tech, năng lượng và khí hậu (climate tech).

Bộ trưởng MSS Han Seong-suk chia sẻ: “Tôi hy vọng COMEUP 2025 sẽ trở thành không gian để khởi nguồn cho các hợp tác mới và gieo trồng những hạt giống đổi mới trong tương lai.”./.

COMEUP Stars 2025 công bố 20 startup xuất sắc nhất, sẵn sàng mở rộng ra thị trường toàn cầu Từ 559 hồ sơ đăng ký, ban tổ chức đã chọn ra 20 startup tiêu biểu đến từ bốn thị trường chiến lược: Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và châu Âu, với tỷ lệ cạnh tranh cao kỷ lục.