Quý 2/2026 được dự báo là giai đoạn các doanh nghiệp đẩy mạnh tuyển dụng nhằm mở rộng sản xuất và đáp ứng các đơn hàng mới.

Vì vậy, thị trường lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì trạng thái cầu vượt cung, với nhu cầu tuyển dụng ước khoảng 60.000-75.000 vị trí việc làm.

Theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu nhân lực trình độ cao đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, logistics và dịch vụ. Tuy nhiên, lao động phổ thông vẫn chiếm tỷ trọng lớn, phản ánh đặc điểm chung của thị trường lao động hiện nay.

Phân tích dữ liệu khảo sát cho thấy sự lệch pha rõ rệt giữa cung và cầu lao động theo trình độ chuyên môn. Ở nhóm lao động trình độ cao, nguồn cung nhân lực có trình độ đại học chiếm 13,08%, trong khi nhu cầu tuyển dụng chỉ ở mức 4,41%.

Ngược lại, phân khúc lao động phổ thông tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu hụt: nhu cầu tuyển dụng lao động không yêu cầu trình độ hoặc trình độ trung học cơ sở chiếm tới 67,7% (tương đương hơn 56.000 vị trí), trong khi nguồn cung chỉ đạt 33,35%.

Trước thực trạng này, dự báo nhiều doanh nghiệp sẽ tiếp tục điều chỉnh chính sách tiền lương và đãi ngộ đối với lao động phổ thông và công nhân kỹ thuật để thu hút nhân lực.

Trong khi đó, nhóm lao động có trình độ cao có thể phải đối mặt với mức độ cạnh tranh lớn hơn, thậm chí chấp nhận làm việc ở các vị trí yêu cầu thấp hơn để đảm bảo thu nhập.

Về xu hướng ngành nghề, lĩnh vực sản xuất và vận hành máy dự kiến cần khoảng 12.700 lao động (chiếm 15,4%), trong khi nguồn cung chỉ khoảng 4.000 người (7,46%).

Bên cạnh đó, nhiều ngành nghề “nóng” như thương mại điện tử, marketing số, công nghệ thông tin, an ninh mạng, kỹ sư tự động hóa, bảo trì công nghiệp, quản lý chuỗi cung ứng, quản trị khách sạn, điều phối cảng, kỹ thuật hàng hải, xuất nhập khẩu… cũng được dự báo tăng nhu cầu tuyển dụng.

Nhóm ngành marketing-truyền thông có nhu cầu tuyển dụng thấp hơn so với nguồn cung (1,27% so với 9,58%). Tương tự, lĩnh vực kinh doanh và bán lẻ hiện chiếm khoảng 11,11% nhu cầu tuyển dụng.

Dự báo chung cho thấy, thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh trong quý 2/2026 tiếp tục có nhiều cơ hội việc làm, đặc biệt ở các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Tuy nhiên, thách thức lớn vẫn là sự chênh lệch giữa kỹ năng của người lao động và yêu cầu của doanh nghiệp.

Để nâng cao hiệu quả kết nối cung-cầu lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung phát triển mạng lưới việc làm tại chỗ, hỗ trợ đời sống người lao động; đẩy mạnh số hóa công tác kết nối và linh hoạt hóa mô hình sử dụng lao động; định hướng lại nguồn cung trình độ cao; tăng cường đào tạo chuyển đổi nghề và minh bạch hóa thông tin thị trường lao động.

Nhằm giảm áp lực cho khu vực nội đô và tăng khả năng thu hút, giữ chân người lao động, các doanh nghiệp và cơ quan quản lý cần đẩy mạnh kết nối việc làm tại vùng ven, phát triển hệ thống lưu trú an toàn, nhà ở giá phù hợp cho công nhân.

Việc đảm bảo chỗ ở ổn định, gần nơi làm việc được đánh giá là giải pháp thiết thực và hiệu quả hơn so với chỉ tập trung vào tuyển dụng../.

