Du lịch các địa phương tăng trưởng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2026, hoạt động du lịch tại nhiều địa phương ghi nhận sự tăng trưởng về lượng khách và doanh thu, với các sản phẩm, sự kiện được tổ chức đa dạng, góp phần thu hút du khách.

Thành phố Hồ Chí Minh đạt doanh thu từ du lịch khoảng 8.700 tỷ đồng

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Du lịch Thành phố cho biết, trong 9 ngày nghỉ lễ (từ 25/4 đến 3/5), tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 8.700 tỷ đồng. Thành phố đón khoảng 190.000 lượt khách quốc tế và 1,5 triệu lượt khách nội địa.

Trong thời gian này, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh còn hỗ trợ đón tiếp đoàn khách MICE đến từ thị trường Indonesia của Công ty bảo hiểm Allianz Indonesia với khoảng 890 khách.

Tại khu vực 1 (Thành phố Hồ Chí Minh), lượng khách tăng cao, tập trung tại khu vực trung tâm, điểm tham quan, sự kiện và dịch vụ giải trí. Xu hướng du lịch nội đô, ngắn ngày, tự túc (staycation) gia tăng. Phân hóa rõ giữa các phân khúc: khách phổ thông ưu tiên chi phí hợp lý, khách trung-cao cấp tìm kiếm trải nghiệm mới (tour đêm, đường thủy, trực thăng).

Khu vực Bãi Sau, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN)

Tại khu vực 2 (Vũng Tàu), xu hướng đặt phòng sớm, lưu trú ngắn ngày (2–3 ngày) tăng mạnh, công suất phòng đạt cao (Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm). Lượng khách chủ yếu đến từ trung tâm thành phố và các tỉnh, thành lân cận, tập trung vào du lịch nghỉ dưỡng, tắm biển, giải trí.

Riêng tại khu vực 3 (Bình Dương), tăng trưởng khách du lịch nội vùng và khách tham quan trong ngày, với sản phẩm du lịch sinh thái, làng nghề, vui chơi giải trí, du lịch cuối tuần. Xu hướng khách gia đình, nhóm nhỏ, kết hợp vui chơi-trải nghiệm-mua sắm.

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4-1/5 năm nay, hoạt động du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trong không khí sôi động, ghi nhận sự phục hồi tích cực và tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Lượng khách du lịch đến Thành phố tăng cao, tập trung ở điểm tham quan văn hóa-lịch sử, khu vui chơi giải trí và không gian công cộng, đặc biệt trong các ngày cao điểm. Những sản phẩm du lịch được làm mới theo hướng gia tăng trải nghiệm, gắn với chủ đề lịch sử-văn hóa nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, đã góp phần thu hút sự quan tâm của cả khách nội địa và quốc tế.

Bên cạnh đó, xu hướng du lịch cũng thể hiện rõ tính hai chiều, Thành phố Hồ Chí Minh vừa là điểm đến thu hút khách, vừa là trung tâm trung chuyển lượng lớn người dân đi du lịch đến các địa phương lân cận, dẫn đến áp lực nhất định đối với hạ tầng giao thông trong các khung giờ cao điểm.

Tuy nhiên, với sự chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cộng đồng doanh nghiệp du lịch-lữ hành, hệ thống cơ sở lưu trú, vận chuyển và dịch vụ, đã cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu của du khách, không xảy ra tình trạng quá tải kéo dài hoặc biến động giá bất hợp lý.

Để chuẩn bị tốt hoạt động phục vụ khách du lịch và người dân, những ngày đầu tháng 4/2026, ngành du lịch thành phố đã triển khai đa dạng hoạt động kích cầu du lịch, công bố gần 1.000 sản phẩm, dịch vụ du lịch mới. Điểm nhấn xúc tiến du lịch cho những ngày lễ lớn còn có thể kể đến là sự kiện Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 22 năm 2026 với chủ đề “Rộn ràng hè về”, Lễ hội Bánh mì 2026; hay Ngày hội “Non sông thống nhất”, bắn pháo hoa tại 8 địa điểm, kết hợp các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chương trình biểu diễn nghệ thuật, hội chợ, triển lãm, các sự kiện thể dục, thể thao diễn ra tại cả ba khu vực của thành phố.

Hơn 1,4 triệu lượt khách đến Hải phòng trong những ngày nghỉ lễ

Tại Hải Phòng, hơn 1,4 triệu lượt khách đến thành phố Cảng trong những ngày nghỉ lễ.

Hành khách di chuyển bằng đường sắt đến Ga Hải Phòng. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, trong các ngày nghỉ lễ (từ 25/4 đến 3/5), thành phố đã đón trên 1,4 triệu lượt du khách; trong đó, khách nội địa chiếm số đông với trên 1,3 triệu lượt, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu từ du lịch ước đạt trên 1.120 tỷ đồng.

Công suất sử dụng buồng, phòng toàn thành phố trung bình ước đạt 70%; trong những ngày cao điểm 25/4, 26/4, 30/4, 1/5 và 2/5, công suất tại các khu du lịch như Đồ Sơn, Cát Bà đạt 100%.

Theo ông Vũ Đình Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các khu du lịch Cát Bà, Đồ Sơn, khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc, khu đô thị, vui chơi giải trí Vũ Yên là trọng điểm thu hút du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Bà Nguyễn Thị Thùy Liên, Trưởng ban quản lý di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc cho biết, năm nay, sau khi quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là di sản Văn hóa thế giới, lượng du khách đến đây tăng cao so với các năm trước. Cụ thể, trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, các điểm di tích trong quần thể như: Côn Sơn, Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, Văn Miếu Mao Điền, đền Bia, đền Cao An Phụ, chùa Nhẫm Dương, động Kính Chủ đã đón trên 2,6 vạn lượt du khách, tăng 52% so với cùng kỳ.

Cũng theo bà Liên, để thu hút du khách, góp phần quảng bá giá trị của di sản thế giới, tại các điểm di tích, Ban quản lý di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc đã tổ chức trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng như: Trà sen Kiếp Bạc, bánh đậu xanh Côn Sơn, Mật ong Côn Sơn, bánh khảo Côn Sơn; các hoạt động dịch vụ tại không gian Trúc Lâm và suối Côn Sơn; giới thiệu các tour du lịch: “Một hành trình 5 điểm đến,” “Theo dấu chân Tam tổ Trúc Lâm,” “Hành trình di sản Côn Sơn-Kiếp Bạc,” “Khám phá di sản thế giới Thanh Mai;” trải nghiệm làm bánh đậu xanh, in Mộc bản, quay mật ong Côn Sơn, vẽ nón sen, ghép tranh quả thông, viết thư pháp, trải nghiệm làng sỹ tử...

Bên cạnh đó, hoạt động du lịch ẩm thực tiếp tục là sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm và khám phá. Nhiều tuyến phố ẩm thực, quán ăn nổi tiếng và các món đặc sản địa phương như bánh đa cua, bún cá, nem cua bể, hải sản… đã thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài thành phố, góp phần tạo không khí du lịch sôi động trong dịp nghỉ lễ.

Khách du lịch đến Côn Sơn-Kiếp Bạc. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Minh Hùng cho biết, trong dịp hè 2026, du lịch Hải Phòng tập trung khai thác hai trọng điểm là Cát Bà và Đồ Sơn, đồng thời khai thác hiệu quả Côn Sơn-Kiếp Bạc và các khu vực khác. Trong đó, Cát Bà phát triển theo hướng xanh, sinh thái. Đồ Sơn hướng tới du lịch biển văn minh, sạch đẹp, hoạt động bốn mùa.

Hải Phòng cũng đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận Cát Bà và Côn Sơn-Kiếp Bạc trở thành khu du lịch quốc gia trước ngày 31/5.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 4 tháng đầu năm 2026, thành phố đón hơn 4,1 triệu lượt khách, doanh thu đạt 5.105 tỷ đồng. Du lịch Hải Phòng từng bước định hình các sản phẩm chủ lực như du lịch biển đảo, văn hóa, ẩm thực, golf.

Nhiều sản phẩm mới được đưa vào khai thác như foodtour, tàu du lịch, du lịch sinh thái biển. Hạ tầng du lịch phát triển nhanh với gần 900 cơ sở lưu trú, hơn 23.000 phòng, góp phần nâng cao năng lực phục vụ...

Điện Biên đón khoảng 75.200 lượt khách, tăng 1,25 lần so với cùng kỳ năm 2025

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên, từ ngày 25/4 đến 3/5, toàn tỉnh đón khoảng 75.200 lượt khách, tăng 1,25 lần so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, có khoảng 14.500 lượt khách lưu trú; tổng thu từ hoạt động du lịch đạt 122 tỷ đồng.

Trong dịp này, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức, tạo điểm nhấn thu hút du khách. Nổi bật là chương trình nghệ thuật “Về miền ký ức” tái hiện những dấu ấn lịch sử hào hùng của chiến trường Điện Biên Phủ. Triển lãm mỹ thuật “Điện Biên Phủ - Nét ký họa lịch sử” tổ chức tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ cùng các triển lãm ảnh với chủ đề “Chiến thắng Điện Biên Phủ và Điện Biên ngày nay” tại các điểm di tích cũng gây ấn tượng với du khách.

Từ ngày 28/4, di tích Trung tâm đề kháng Him Lam chính thức mở cửa đón khách, góp phần làm phong phú thêm hành trình khám phá quần thể di tích Chiến trường Điện Biên Phủ. Các hoạt động giao lưu, thi đấu thể thao truyền thống cũng được tổ chức sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân và du khách.

Cùng với đó, tuyến đường lên khu vực A Pa Chải cơ bản hoàn thiện, đưa vào khai thác, phục vụ khoảng 500 lượt khách trong dịp này. Đây là sản phẩm du lịch mới, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm, thu hút du khách yêu thích khám phá, chinh phục điểm cực Tây của Tổ quốc; tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn và từng bước đưa Điện Biên trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc đối với du khách trong nước và quốc tế.

Ông Trần Hải Hà, Quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết, để đạt được kết quả trên, ngành du lịch tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách. Đồng thời, đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu hình ảnh Điện Biên gắn với các giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc và cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ.

Năm 2026, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên đặt mục tiêu đón trên 1,6 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt trên 10.000 lượt; tổng thu từ du lịch đạt khoảng 2.880 tỷ đồng; thời gian lưu trú bình quân của khách du lịch đạt 3 ngày. Để đạt được con số trên, tỉnh Điện Biên đang tiếp tục tập trung phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù, nâng cao chất lượng dịch vụ, khai thác hiệu quả các tuyến, điểm du lịch mới, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương.

Khoảng 10.600 khách du lịch quốc tế tới Tuyên Quang

Tỉnh Tuyên Quang ước đón khoảng 125.800 lượt khách du lịch, cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch xứ Tuyên.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, trong số du khách đến Tuyên Quang dịp này, khách quốc tế đạt khoảng 10.600 lượt người, khách nội địa đạt 115.200 lượt người. Tổng chi tiêu của du khách ước đạt 329,2 tỷ đồng, trong đó khách quốc tế là 43,6 tỷ đồng, khách nội địa là 285,6 tỷ đồng.

Như vậy, tính chung hai kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 kéo dài 7 ngày, Tuyên Quang đón khoảng 189.400 lượt khách, với tổng doanh thu du lịch ước đạt 497,7 tỷ đồng. Lượng khách quốc tế đạt 17.200 lượt người và khách nội địa đạt 172.200 lượt người.

Công suất sử dụng phòng tại các cơ sở lưu trú trong những ngày cao điểm đạt từ 55 - 60%. Một số địa bàn trọng điểm ghi nhận mức cao hơn như: Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc đạt từ 60-70%. Riêng Đồng Văn và Lũng Cú đạt khoảng 80%, phản ánh nhu cầu lưu trú tăng mạnh tại các khu, điểm du lịch nổi bật.

Bà Nguyễn Thị Hoài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cho biết, để phục vụ tốt nhu cầu của du khách, tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở lưu trú, nhà hàng và đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch chuẩn bị đầy đủ điều kiện; thực hiện niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, không để xảy ra tình trạng tăng giá, ép giá.

Đồng thời, các khu, điểm du lịch được yêu cầu tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan, bố trí nhân lực hướng dẫn, thuyết minh phục vụ du khách.

Bên cạnh đó, trong dịp nghỉ lễ, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, trải nghiệm cộng đồng phục vụ nhân dân và du khách. Các điểm đến như: Quản Bạ, Đồng Văn, Mèo Vạc, Thượng Lâm, Phú Lương, Nà Hang, Lâm Bình... duy trì hiệu quả hoạt động tại các Làng văn hóa du lịch cộng đồng, thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là khách quốc tế.

Nổi bật là các hoạt động văn hóa, du lịch phục vụ du khách như: Lễ hội Khèn Mông - Diễu hành đường phố tại Đồng Văn; chương trình nghệ thuật, đua thuyền Kayak và ra mắt sản phẩm du lịch mới tại Lâm Bình; chợ đêm, biểu diễn văn nghệ cuối tuần tại Quản Bạ; Ngày hội nghĩa tình tại Du Già cùng các chương trình nghệ thuật, hoạt động thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trên địa bàn.

Nhờ sự chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ lễ diễn ra an toàn, văn minh. Các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch chấp hành tốt quy định pháp luật, nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần tạo ấn tượng tích cực đối với du khách./.

Du lịch tăng trưởng mạnh trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 Trong 7 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, hoạt động du lịch trên địa bàn Hà Nội diễn ra sôi động, với lượng khách ước đạt 1,35 triệu lượt, trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 248.000 lượt.