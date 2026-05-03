Tuyên Quang có khả năng cao xảy ra mưa đá và gió giật mạnh

Ngày 3/5, nhiều khu vực của tỉnh Tuyên Quang như Xuân Giang, Tân Trịnh, Bằng Lang, Yên Thành, Minh Xuân, Hồng Sơn, Đông Thọ, Trường Sinh, Phú Lương, Bình Ca, Bình Thuận, Minh Quang, Hồng Thái, Yên Lập... đã xuất hiện mưa rào và dông do ảnh hưởng của các vùng mây đối lưu phát triển mạnh.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang cho biết một vùng mây đối lưu từ khu vực Lào Cai đang tiếp tục di chuyển về phía Tuyên Quang, làm gia tăng nguy cơ mưa dông trên diện rộng.

Dự báo trong những giờ tới, mưa dông tiếp tục duy trì và có xu hướng mở rộng sang nhiều địa phương khác như Hàm Yên, Yên Phú, Quang Bình, Tân Thanh, Sơn Dương, Tân Trào, Hùng Lợi, Nà Hang… Đặc biệt, một số nơi có thể xuất hiện mưa to đến rất to.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang cảnh báo, trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng thời tiết cực đoan này tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về tài sản, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và đe dọa an toàn tính mạng người dân. Người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, hạn chế ra ngoài khi có dông lốc; đồng thời chủ động các biện pháp phòng tránh để giảm thiểu thiệt hại.

Để chủ động các biện pháp phòng, chống tác động tiêu cực của thiên tai, đảm bảo an toàn về người và tài sản, Công an tỉnh Tuyên Quang cũng khuyến cáo người dân trên địa bàn các biện pháp phòng tránh. Mọi thông tin, tình hình cần trợ giúp khẩn cấp về công tác cứu nạn, cứu hộ, người dân liên hệ với đường dây nóng 114, trực ban Công an tỉnh hoặc công an các xã, phường để được hỗ trợ kịp thời.

Trước đó, đêm ngày 2 và rạng sáng 3/5, tỉnh Tuyên Quang có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-40 mm, có nơi như xã Thái Hòa 44 mm, Hùng Mỹ (xã Tân Mỹ) 43 mm, Bình Phú (xã Yên Lập) 42 mm… Đặc biệt, tại xã Phú Lương xuất hiện dông lốc kèm theo mưa đá với cường độ mạnh khiến 8 người bị thương.

Dông lốc kèm mưa đá cũng làm 26 nhà dân bị tốc mái (xã Phú Lương 22 nhà, xã Sơn Thủy 4 nhà), trường Tiểu học Đại Phú và trường Trung học cơ sở Đại Phú bị tốc mái (xã Phú Lương). Ngoài ra, dông lốc kèm mưa đá đã gây thiệt hại 112 ha lúa, hơn 41 ha ngô và hoa màu, 6,5 ha cây lâm nghiệp và làm đổ gãy 7 cột điện...

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang đề nghị ủy ban nhân dân các xã, phường hướng dẫn nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lớn bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân; sử dụng nguồn dự phòng ngân sách được phân cấp và các nguồn vốn hợp pháp khác để tổ chức thực hiện khắc phục thiệt hại. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, ủy ban nhân dân các xã, phường báo cáo sở, ban, ngành chuyên môn, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang đề nghị theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai để chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tăng cường tuyên truyền, thông tin dự báo, cảnh báo về việc phòng, chống thiên tai đến người dân nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu./.

