Mưa lớn cục bộ tại Bắc Bộ và Trung Bộ, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có mưa to đến rất to, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Bộ và Thanh Hóa cục bộ có mưa trên 90mm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, đêm 2/5, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Ngày và đêm 3/5, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 90mm. Từ chiều 3/5 đến sáng 4/5, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

"Các khu vực trên đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thông tin cảnh báo dông sét; được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Tại tỉnh Quảng Trị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến 22 giờ ngày 2/5, khu vực này tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh trên, đặc biệt tại các xã, phường: Ba Lòng, Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hiệp, Hướng Lập, Hướng Phùng, Khe Sanh, Tân Lập. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Đối với thời tiết ngày nghỉ lễ cuối cùng ngày 3/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, nhiều khu vực ngày nắng, chiều tối và đêm mưa dông. Riêng vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến thành phố Huế và khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nền nhiệt có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa lúc có mưa rào và dông, từ chiều và đêm 3/5 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Vùng núi Đông Bắc Bộ có nơi dưới 20 độ C

Thông tin diễn biến không khí lạnh, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, hiện bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-27 độ vĩ Bắc di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ phổ biến 29-32 độ C.

Khoảng trưa và chiều 3/5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và khu Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ chiều và đêm 3/5 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ phổ biến từ 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C, ở Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ C.

Khu vực Hà Nội trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 21-23 độ C.Trên biển, đêm 3/5, ở Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng cao 1,5-2,5m, biển động. Từ gần sáng 4/5, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3 m, biển động.

Ngoài ra, đêm 2/5 đến ngày 3/5, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), có mưa rào và dông rải rác.

Ngày và đêm 3/5, khu vực vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh./.

Từ ngày 3-4/5, Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng, có nơi trên 36 độ C Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bêtông, đường nhựa.