Thế giới

Châu Mỹ

Mỹ cam kết đóng góp 100 triệu USD phục hồi mái vòm bảo vệ Chernobyl

Mỹ cho biết sẽ đóng góp 100 triệu USD để sửa chữa mái vòm ngăn rò rỉ tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl tại Ukraine, trong khi đó Tổng thống Trump đang thận trọng đối với viện trợ quốc tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 29/4, Mỹ cho biết sẽ đóng góp tối đa 100 triệu USD để sửa chữa mái vòm ngăn rò rỉ tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl tại Ukraine, sau khi công trình này bị hư hại trong một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Khoản hỗ trợ này chiếm gần 1/5 tổng chi phí dự kiến.

Pháp, hiện giữ vai trò Chủ tịch Nhóm Các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), cho biết hồi tháng 3 rằng chi phí sửa chữa ước tính khoảng 500 triệu euro (580 triệu USD), đồng thời kêu gọi các nước thành viên cùng đóng góp.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ phối hợp với Quốc hội để cấp kinh phí cho việc sửa chữa, “phù hợp với vai trò dẫn dắt liên tục của Mỹ trong các vấn đề an toàn hạt nhân và không phổ biến vũ khí hạt nhân.” Trong thông cáo, cơ quan này kêu gọi các đối tác G7 và châu Âu “có những cam kết tài chính đáng kể nhằm chia sẻ gánh nặng cho các công việc sửa chữa thiết yếu này.”

Khoản hỗ trợ mới của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump có quan điểm thận trọng đối với viện trợ quốc tế.

Lò phản ứng tại Chernobyl đã phát nổ trong một thử nghiệm an toàn thất bại năm 1986, gây ra một trong những thảm họa hạt nhân nghiêm trọng nhất thế giới, phát tán phóng xạ trên diện rộng khắp châu Âu và buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán.

Tháng 11/2016, một mái vòm kim loại khổng lồ đã được dựng lên bao phủ phần còn lại của lò phản ứng với tổng kinh phí 2,1 tỷ euro từ nguồn tài trợ quốc tế nhằm ngăn chặn nguy cơ rò rỉ phóng xạ trong tương lai. Tuy nhiên, trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine, một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái hồi tháng 2/2025 đã tạo ra lỗ hổng lớn trên lớp vỏ ngoài trong hệ thống 2 lớp bảo vệ bao quanh phần còn lại của nhà máy./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Mỹ #Chernobyl #Tổng thống Mỹ D.Trump Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

