Spirit Airlines dừng hoạt động: Hàng không Mỹ nỗ lực khắc phục sự cố

Các hãng hàng không Mỹ ngày 2/5 đã khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ hành khách và phi hành đoàn bị kẹt lại sau khi hãng hàng không giá rẻ Spirit Airlines đột ngột tuyên bố ngừng hoạt động.

Quyết định này được đưa ra sau khi các cuộc đàm phán phút chót giữa hãng với các chủ nợ và Nhà Trắng đổ vỡ.

Spirit Airlines, hãng hàng không nổi tiếng với đội bay màu vàng rực rỡ, đã không thể chống đỡ trước áp lực giá nhiên liệu leo thang.

Trong thông báo phát đi vào rạng sáng ngày 1/5, hãng cho biết sẽ "chấm dứt mọi hoạt động trên toàn cầu, có hiệu lực ngay lập tức," đồng thời hủy toàn bộ các chuyến bay và đóng cửa hệ thống chăm sóc khách hàng.

Các hãng hàng không lớn như American, Delta, United và JetBlue đã nhanh chóng tiếp nhận lượng khách hàng của Spirit bằng cách đưa ra các mức "giá vé cứu trợ" cho những người bị hủy hành trình.

Một số hãng cũng cam kết tăng chuyến hoặc sử dụng máy bay lớn hơn tại các sân bay mà Spirit từng chiếm thị phần đáng kể.

Spirit Airlines đã rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính và phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản nhiều lần kể từ năm 2024. Gần đây, Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã xem xét một gói cứu trợ cho hãng nhưng không thành công.

Được thành lập từ năm 1992, Spirit Airlines từng là một trong những hãng hàng không giá rẻ tiên phong tại Mỹ, phục vụ khoảng 28 triệu lượt hành khách chỉ tính riêng từ tháng 2/2025 đến tháng 1/2026. Sự ra đi của Spirit không chỉ ảnh hưởng đến hàng triệu hành khách mà còn tác động trực tiếp đến gần 7.500 nhân viên của hãng./.

