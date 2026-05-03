Xung đột Trung Đông tác động đến điểm tín dụng và hồ sơ vay thế chấp

Việc đóng cửa eo biển Hormuz đã gây ra hiệu ứng lan tỏa kinh tế toàn cầu, đẩy giá cả của mọi thứ từ xăng dầu đến dược phẩm tăng cao và gây thiếu hụt từ nhiên liệu máy bay đến khí helium.

Theo CNBC, điều này đang ảnh hưởng đến các công ty lớn trên thị trường theo nhiều cách khác nhau, từ các tập đoàn dầu khí đến các hãng hàng không. Nhưng việc đóng cửa này cũng có thể đang ảnh hưởng đến một thứ khác: điểm tín dụng.

Thế bế tắc giữa Mỹ và Iran liên quan đến eo biển bị rải mìn dày đặc, mà một số giám đốc điều hành cho rằng có thể chưa thể mở hoàn toàn trong vòng một năm, không trực tiếp khiến điểm tín dụng giảm, nhưng lại khiến các ngân hàng và tổ chức cho vay theo dõi tín dụng người tiêu dùng chặt chẽ hơn và siết quy trình phê duyệt.

Những sự kiện tín dụng mà các ngân hàng thường nói công khai thường mang tính giả định, như việc Giám đốc điều hành JPMorgan Jamie Dimon cảnh báo trong tuần này rằng: “Chúng ta đã không có suy thoái tín dụng trong một thời gian dài, nên khi nó xảy ra, nó sẽ tồi tệ hơn mọi người nghĩ. Có thể sẽ rất nghiêm trọng.”

Nhưng ở thời điểm hiện tại, các bên cho vay đang siết chặt ở những điểm tác động trực tiếp đến người tiêu dùng-âm thầm, ngay cả khi không công bố.

Khi các tiêu chí thẩm định trở nên nghiêm ngặt hơn và các bước kiểm tra thủ công phức tạp hơn, thì những người vay từng dễ dàng được chấp thuận cách đây sáu tháng nay lại nhận được email kiểu “chúng tôi sẽ phản hồi lại” nhưng thực tế không bao giờ có phản hồi tiếp theo. Katsman cho biết điều này đang xảy ra theo thời gian thực với khách hàng của ông.

Một điểm sáng mà người tiêu dùng hy vọng trong nền kinh tế năm 2026 là môi trường lãi suất thấp hơn khi lạm phát giảm. Nhưng chiến tranh và giá dầu tăng đã làm đảo lộn các giả định chính sách của các ngân hàng trung ương.

Dù có thể sắp có Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) mới, nhưng đúng như dự đoán, cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vừa qua không đưa ra quyết định cắt giảm lãi suất, và các nhà giao dịch hiện đặt cược rằng sẽ không có lần cắt giảm nào trong suốt năm 2026. Tuy nhiên, điều đó có thể chỉ làm trầm trọng thêm môi trường tín dụng vốn đã khó khăn.

Lạm phát đã tăng 3,2% trong tháng 3, cao hơn mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết trong một cuộc họp báo rằng lạm phát “đã tăng và đang ở mức cao,” đồng thời áp lực từ giá dầu có thể tiếp tục. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng kỳ vọng lạm phát tăng chủ yếu là trong ngắn hạn, còn triển vọng dài hạn vẫn phù hợp với mục tiêu 2%.

Mariano Torras, Giáo sư kinh tế và trưởng khoa tài chính-kinh tế tại Đại học Adelphi, cho biết tồn tại một cơ chế thực sự khiến các cú sốc địa chính trị trực tiếp dẫn đến việc siết tín dụng, và xung đột Trung Đông là một cú sốc như vậy./.

Tác động kinh tế từ xung đột Trung Đông: Doanh thu dầu mỏ của Nga sẽ tăng mạnh Giá trị xuất khẩu nhiên liệu và năng lượng của Nga năm 2026 có thể tăng thêm 130 tỷ USD so với năm trước, đạt 324 tỷ USD, theo một đánh giá của Viện Nghiên cứu và Giám định ngân hàng VEB.