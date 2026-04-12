Xung đột tại Trung Đông: Saudi Arabia lần đầu công bố tác động đến sản lượng dầu

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, Bộ Năng lượng Saudi Arabia mới đây cho biết, các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng đã khiến sản lượng dầu của nước này giảm khoảng 600.000 thùng/ngày.

Mặc dù không xác nhận bên thực hiện các cuộc tấn công, nhưng đây là lần đầu tiên Saudi Arabia công bố số liệu cụ thể về tác động của cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran đối với sản lượng dầu của nước này.



Bộ Năng lượng cho biết thêm Saudi Arabia đã phải đối mặt với nhiều cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở sản xuất dầu khí, hệ thống vận chuyển, nhà máy lọc dầu, tổ hợp hóa dầu và điện lực tại Riyadh và thành phố công nghiệp Yanbu.

Không chỉ khiến sản lượng sụt giảm, các cuộc tấn công này còn ảnh hưởng tiêu cực đến năng lực vận chuyển dầu của Saudi Arabia. Đáng kể nhất là cuộc tấn công vào đường ống Đông - Tây hồi tuần trước, khiến lượng dầu vận chuyển đã bị giảm khoảng 700.000 thùng/ngày.



Bộ Năng lượng cảnh báo, nếu các cuộc tấn công tiếp diễn, nguồn cung sẽ giảm và quá trình phục hồi sẽ mất nhiều thời gian hơn, từ đó ảnh hưởng đến an ninh năng lượng của các quốc gia tiêu thụ và làm gia tăng biến động trên thị trường dầu mỏ.

Do chịu ảnh hưởng từ căng thẳng khu vực, các nền kinh tế Vùng Vịnh đang phải đối mặt với nguy cơ giảm tốc tăng trưởng. Đầu tuần này, Ngân hàng Thế giới đã hạ dự báo tăng trưởng của Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và một số quốc gia Trung Đông.

Saudi Arabia hiện được dự báo tăng trưởng 3,1%, giảm so với mức 4,3% trước đó, trong khi UAE giảm từ 5,1% xuống còn 2,4%. Tăng trưởng kinh tế toàn khu vực Vùng Vịnh được dự báo chỉ còn 1,8%, giảm so với mức 4% trước đây.



Trong khi đó, tại Đức, trước nguy cơ bùng phát một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu mới do căng thẳng tại Trung Đông, chính phủ nước này lên kế hoạch xây dựng kho dự trữ khí đốt chiến lược quốc gia trị giá hàng tỷ euro nhằm bảo vệ nền kinh tế trước những biến động của thị trường năng lượng toàn cầu.



Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, đề án do Bộ Kinh tế Liên bang soạn thảo cho hay trong tương lai, quy mô kho dự trữ dự kiến đạt khoảng 24 TWh, tương đương 10% khả năng lưu trữ hiện có.

Trong kịch bản xấu nhất, khi mọi nguồn cung nhập khẩu bị gián đoạn, lượng khí dự trữ này có thể đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong khoảng 2 tuần vào mùa Đông.

Tuy nhiên, việc mở rộng quy mô vẫn cần được cân nhắc kỹ lưỡng do hoạt động lưu trữ khí đốt tự nhiên phức tạp và tốn kém hơn đáng kể so với dầu thô.



Chính phủ Đức xác định đây là công cụ ứng phó khẩn cấp trong trường hợp các tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược, như eo biển Hormuz, bị gián đoạn kéo dài, gây biến động mạnh trên thị trường khí đốt toàn cầu.

Để triển khai kế hoạch, Đức dự kiến chi từ 500 triệu euro (586 triệu USD) đến 1,5 tỷ euro cho việc mua khí đốt ban đầu, cùng với chi phí vận hành khoảng 165 triệu euro mỗi năm. Toàn bộ nguồn kinh phí dự kiến sẽ được phân bổ từ ngân sách quốc gia.



Đề án cũng nhấn mạnh sự khác biệt giữa dự trữ khí đốt và dự trữ dầu mỏ, trong đó nguồn khí đốt dự trữ không nhằm mục tiêu kiểm soát giá. Kho dự trữ này sẽ được tách biệt hoàn toàn khỏi thị trường và chỉ sử dụng trong các tình huống khủng hoảng nghiêm trọng nhằm tránh gây bất ổn thị trường.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn thiện những điều khoản cuối cùng của đề án.



Bên cạnh đó, Chính phủ Đức dự kiến không tái áp dụng phí lưu trữ khí đốt - khoản phí mà người dân từng đóng góp trong giai đoạn 2022–2025 để bổ sung dự trữ kể từ khi xảy ra xung đột Nga-Ukraine.

Việc bãi bỏ khoản phí này từ đầu năm nay đã giúp các hộ gia đình tại Đức tiết kiệm hơn 3 tỷ euro chi phí năng lượng./.

