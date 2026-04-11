Xung đột tại Trung Đông: Mỹ, Iran đối thoại trực tiếp tại Pakistan

Ngày 11/4, các quan chức cấp cao của Mỹ và Iran đã tiến hành đối thoại trực tiếp tại thủ đô Islamabad của Pakistan trong khuôn khổ cuộc gặp 3 bên hiếm hoi, với sự tham gia của Tổng tham mưu trưởng quân đội nước chủ nhà.

Tham dự cuộc đàm phán có đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner - con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Trước đó cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và phái đoàn Iran đã có các cuộc gặp riêng với Thủ tướng nước chủ nhà Shehbaz Sharif trong khuôn khổ đàm phán gián tiếp.

Đài truyền hình nhà nước IRIB của Iran đưa tin, trong các cuộc đàm phán tại Islamabad, Mỹ đã đồng ý giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran và thiết lập lệnh ngừng bắn ở Liban.

Đây là cuộc gặp cấp cao nhất giữa Mỹ và Iran kể từ năm 1979. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán sẽ là bước đệm để hướng tới hòa bình lâu dài cho khu vực Trung Đông.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn của NewsNation cùng ngày, Tổng thống Trump vẫn đưa ra tuyên bố khá cứng rắn khi ông nói rằng không quan tâm đến việc liệu có đạt được kết quả đàm phán tại Islamabad hay không và rằng Washington sẵn sàng nối lại hành động quân sự.

Trong một bài đăng trên trang mạng Truth Social, ông Trump viết quân đội Mỹ đang bắt đầu quá trình dọn thủy lôi ở eo biển Hormuz và đã phá hủy tất cả 28 tàu rải thủy lôi của Iran.

Cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran được tiến hành sau khi hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần bắt đầu từ ngày 8/4.

Tuy nhiên, đồng minh thân cận của Mỹ là Israel tuyên bố lệnh ngừng bắn này không áp dụng tại Liban và vẫn tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào lực lượng Hezbollah gây thương vong nặng nề.

Ngày 11/4, không quân Israel tăng cường tấn công miền Nam Liban khiến ít nhất 13 người thiệt mạng. Quân đội Israel cùng ngày tuyên bố đã tấn công hơn 200 mục tiêu của Hezbollah ở Liban trong 24 giờ qua, trong đó có các bệ phóng tên lửa.

Trong khi đó, Phủ Tổng thống Liban ngày 10/4 thông báo sẽ có cuộc họp với phía Israel tại Washington (Mỹ) vào tuần tới để thảo luận về lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến Israel-Hezbollah cũng như về khả năng khởi động các cuộc đàm phán giữa hai nước./.

Mỹ-Iran có sự khác biệt quan điểm trong một số vấn đề quan trọng Một nguồn tin cấp cao của Iran cho biết Mỹ đã đồng ý giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran tại Qatar và một số ngân hàng nước ngoài khác nhưng phía Mỹ đã lập tức bác bỏ thông tin trên.