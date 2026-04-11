Mỹ-Iran có sự khác biệt quan điểm trong một số vấn đề quan trọng

Trước thềm các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại thủ đô Islamabad của Pakistan về chấm dứt chiến sự, hai nước đang đưa ra một số thông tin trái chiều, cho thấy rõ sự khác biệt quan điểm của hai bên trong một số vấn đề quan trọng.

Cụ thể, một nguồn tin cấp cao của Iran ngày 11/4 cho biết Mỹ đã đồng ý giải phóng các tài sản bị đóng băng của Iran tại Qatar và một số ngân hàng nước ngoài khác.

Theo nguồn tin này, việc giải phóng tài sản có “liên quan trực tiếp đến mục tiêu bảo đảm lưu thông an toàn tại eo biển Hormuz," vấn đề được dự báo sẽ đóng vai trò then chốt trong các cuộc đàm phán.

Tuy nhiên, Washington đã lập tức bác bỏ thông tin trên. Một quan chức cấp cao của Mỹ khẳng định Nhà Trắng vẫn chưa đồng ý với việc giải phóng các tài sản của Iran ở nước ngoài.

Cùng ngày, Phó Tổng thống Iran Mohammad Reza Aref nhận định kết quả đàm phán sẽ phụ thuộc vào các ưu tiên của Mỹ.

Trên mạng xã hội X, ông Aref viết rằng các bên có thể đạt được thỏa thuận cùng có lợi nếu Washington tập trung vào lợi ích “Nước Mỹ trước tiên."

Ông cũng cảnh báo việc theo đuổi chương trình nghị sự “Israel trước tiên” có thể dẫn tới việc "không có thỏa thuận" nào và Iran sẽ phải tiếp tục tăng cường năng lực phòng vệ, khiến thế giới gánh chịu “chi phí lớn hơn."

Trong khi đó, sau khi đến Islamabad, phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu đã có cuộc gặp với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif trước thềm vòng đàm phán chính thức với Mỹ.

Các nguồn tin cho biết cuộc gặp kéo dài khoảng 40 phút, tập trung thảo luận về các điều kiện tiên quyết.

Ngoài ra, phái đoàn Iran cũng đã có các cuộc tiếp xúc với các giới chức khác của nước chủ nhà, trong đó có Tổng Tham mưu trưởng quân đội Syed Asim Munir.

Về phía Mỹ, đoàn đàm phán nước này do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu. Ngoài ra, còn có đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump.

Nếu hai bên tiến hành cuộc gặp theo đúng kế hoạch, đây sẽ là cuộc gặp cấp cao nhất giữa Mỹ và Iran kể từ năm 1979. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran sẽ là bước đệm để hướng tới hòa bình lâu dài trong khu vực.

Phong trào Hồi giáo Hamas cũng lên tiếng ủng hộ đàm phán Mỹ-Iran tại Pakistan, cho rằng đây là nỗ lực nhằm "chấm dứt hoàn toàn và toàn diện" cuộc chiến, đồng thời kỳ vọng Islamabad và các nước liên quan, với vai trò trung gian của mình, sẽ góp phần củng cố ổn định trong thế giới Arập và Hồi giáo./.

