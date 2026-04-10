Xung đột tại Trung Đông: Iran phủ nhận tấn công, Mỹ "ép" NATO hành động

Iran khẳng định không thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào trong thời gian ngừng bắn với Mỹ, trong khi Washington được cho là đang gia tăng sức ép buộc các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cam kết triển khai lực lượng quân sự tới eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

Theo kênh truyền hình Al Jazeera, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố Tehran “không phóng bất kỳ tên lửa nào vào bất kỳ quốc gia nào trong thời gian ngừng bắn cho đến thời điểm hiện tại,” đồng thời bác bỏ các thông tin về các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7/4 thông báo hai bên đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn song phương kéo dài 2 tuần.

Ông Trump cho biết Iran cũng đã đồng ý mở lại eo biển Hormuz - tuyến vận tải huyết mạch chiếm khoảng 20% lưu lượng dầu mỏ toàn cầu, từng bị gián đoạn trong thời gian xung đột khiến giá năng lượng tăng mạnh.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran sau đó xác nhận Tehran sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán với Mỹ vào ngày 10/4 tại thủ đô Islamabad của Pakistan.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết nước này đang tích cực chuẩn bị cho tiến trình đối thoại và bày tỏ hy vọng phía Mỹ cũng có những bước đi tương tự nhằm thúc đẩy đàm phán.

Trong khi đó, diễn biến trên thực địa cho thấy tình hình khu vực vẫn hết sức căng thẳng. Ngày 8/4, máy bay chiến đấu và pháo binh Israel đã tiến hành các cuộc tấn công vào hơn một chục khu dân cư tại miền Nam Liban, trong đó có thành phố Tyre.

Tổng thống Trump cho rằng việc chấm dứt các cuộc tấn công của Israel vào Liban không nằm trong phạm vi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, do liên quan đến lực lượng Hezbollah.

Phía Iran lại coi các đòn tấn công này là hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mới đạt được.

Trong một diễn biến liên quan, tạp chí Der Spiegel (Đức) ngày 9/4 dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã thông báo với các nước châu Âu rằng Mỹ kỳ vọng các cam kết cụ thể về việc triển khai tàu chiến hoặc các năng lực quân sự khác tới eo biển Hormuz trong những ngày tới.

Tàu hàng chờ ở ngoài khơi Oman để di chuyển qua eo biển Hormuz, sau khi Mỹ-Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần, ngày 8/4/2026. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)\

Thông tin này được đưa ra sau chuyến thăm Washington của ông Rutte ngày 8/4, trong đó ông đã có cuộc gặp với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng.

Tại cuộc gặp, ông Trump bày tỏ sự không hài lòng với các đồng minh NATO trong bối cảnh Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Theo Der Spiegel, một số nhà ngoại giao châu Âu đã mô tả yêu cầu của Washington như một “tối hậu thư,” nhấn mạnh rằng các tuyên bố mang tính chính trị như trước đây không còn đủ đáp ứng kỳ vọng của Mỹ.

Trước đó, vào tháng Ba, chính quyền Tổng thống Trump đã tìm cách thành lập một liên minh quốc tế nhằm hộ tống các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, song sáng kiến này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều quốc gia châu Âu.

Tạp chí Der Spiegel cũng cho biết Tổng thống Trump đang lập danh sách phân loại các đồng minh NATO châu Âu dựa trên mức độ ủng hộ hoặc phản đối chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran, trong đó Tây Ban Nha được cho là một trong những trường hợp bị chú ý.

Theo các nguồn tin truyền thông Mỹ, Washington có thể cân nhắc rút quân khỏi những quốc gia bị đánh giá là không hợp tác.

Về phần mình, Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm 8/4 cho biết Berlin sẽ đóng góp “theo cách phù hợp” nhằm bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh NATO là một “liên minh phòng thủ” chứ không phải “liên minh can thiệp,” đồng thời khẳng định chừng nào xung đột còn tiếp diễn, Đức sẽ không tham gia các biện pháp quân sự nhằm bảo đảm an ninh hàng hải tại khu vực này./.

