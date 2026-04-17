Israel và Liban đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời sau nhiều tuần giao tranh

Theo phóng viên TTXVN tại Israel và các nguồn tin nước ngoài, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Tổng thống Liban Joseph Aoun và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhất trí bắt đầu lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày từ tối 16/4 nhằm hướng tới hòa bình giữa hai nước, song không đề cập đến lực lượng Hezbollah.

Ông Trump nêu rõ trên mạng xã hội Truth Social: “Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí sẽ chính thức bắt đầu lệnh ngừng bắn 10 ngày vào lúc 21h00 GMT (4h00 ngày 17/4 giờ Việt Nam)."

Tổng thống Trump cho biết đã chỉ đạo Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine, phối hợp với Israel và Liban nhằm đạt được hòa bình lâu dài.

Đồng thời, ông Trump cũng tuyên bố mời Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống Liban Aoun tới Nhà Trắng để tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình "có ý nghĩa đầu tiên giữa Israel và Liban kể từ năm 1983."

Tổng thống Mỹ nhận định "cả hai bên đều mong muốn hòa bình, và tôi tin điều đó sẽ sớm đạt được.”

Những ngày gần đây, Israel và Liban đã đàm phán dưới sự trung gian của Mỹ và ngày 14/4, hai bên nhất trí đàm phán trực tiếp sau khi đã có các “cuộc thảo luận hiệu quả" tại Washington.

Trong khi đó, nghị sỹ Liban thuộc phong trào Hồi giáo Hezbollah, Hussein Hajj Hassan ngày 16/4 chỉ trích quyết định của Chính phủ Liban tiến hành đàm phán trực tiếp với Israel là một “sai lầm nghiêm trọng,” đồng thời kêu gọi Beirut ngừng nhượng bộ Israel và Mỹ.

Tờ Wall Street Journal ngày 16/4 cho biết Israel muốn giữ lại “vùng đệm” đã thiết lập ở miền Nam Liban như một phần của bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào với Hezbollah.

Bên cạnh đó, quân đội Israel cũng muốn duy trì khả năng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động quân sự của Hezbollah.

Giao tranh giữa Israel và Liban leo thang từ ngày 2/3 trong bối cảnh các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Từ ngày 16/3, Israel mở chiến dịch trên bộ tại miền Nam Liban và không kích nhiều khu vực, trong đó có cả thủ đô Beirut.

Sau khi Iran và Mỹ đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần, Hezbollah tạm dừng hoạt động nhưng sau đó nối lại các cuộc tấn công sau những đợt không kích dữ dội của Israel.

Bộ Y tế Liban cho biết kể từ khi nước này bị cuốn vào xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah, đã có hơn 2.100 người thiệt mạng, trong đó có phụ nữ, trẻ em và nhân viên y tế, cùng hơn 7.000 người bị thương./.

