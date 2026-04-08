Iran lên tiếng xác nhận về thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần

Ngày 8/4, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đã xác nhận về thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần do Pakistan làm trung gian và được thông qua dưới sự chấp thuận của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei.

Phía Tehran tuyên bố đây là một chiến thắng cho Iran và các cuộc đàm phán về một thỏa thuận lâu dài hơn sẽ được tổ chức tại thủ đô Islamabad của Pakistan.

Trong khoảng thời gian 2 tuần ngừng bắn tới, Iran cam kết sẽ đảm bảo an toàn cho việc đi lại qua eo biển Hormuz dưới sự phối hợp với lực lượng vũ trang nước này.

Trong khi đó, hãng tin Axios dẫn các nguồn thạo tin cho biết Mỹ và Iran sẽ tiến hành các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Islamabad vào ngày 10/4 tới.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã đồng ý "tạm dừng việc ném bom và tấn công Iran trong khoảng thời gian 2 tuần."

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nhấn mạnh quyết định của ông phụ thuộc vào việc Iran đồng ý mở cửa Eo biển Hormuz một cách hoàn toàn, ngay lập tức và an toàn.

Nhà lãnh đạo Mỹ nêu rõ: "Lý do của việc làm này là chúng ta đã đạt được và vượt mọi mục tiêu quân sự đồng thời đang tiến rất gần đến một thỏa thuận mang tính quyết định liên quan đến hòa bình lâu dài với Iran và hòa bình tại Trung Đông."

Tổng thống Trump cũng tiết lộ đã nhận được đề xuất chấm dứt xung đột 10 điểm từ Iran và tin rằng đây là một cơ sở khả thi để đàm phán.

Pakistan - quốc gia đang đóng vai trò trung gian đàm phán - đã đề nghị Mỹ lùi thời hạn yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz, đồng thời kêu gọi thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán ngoại giao.

Theo nguồn tin khu vực, các cuộc thảo luận được cho là do Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan, Thống chế Asim Munir trực tiếp điều phối./.

