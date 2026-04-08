Vẫn ghi nhận nhiều vụ nổ sau thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran

Hàng loạt diễn biến phức tạp đã được ghi nhận tại Trung Đông chỉ vài giờ sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần, làm dấy lên lo ngại về tính bền vững của thỏa thuận này.

Theo hãng tin Mehr, một vụ nổ đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu Lavan của Iran trong ngày 8/4, trong khi nhiều tiếng nổ khác cũng được ghi nhận tại cơ sở này và trên đảo Sirri vào buổi sáng cùng ngày. Hiện chưa có thông tin về nguyên nhân hay quy mô thiệt hại, và chưa bên nào thừa nhận gây ra vụ việc.

Một nguồn tin từ lực lượng vũ trang Iran cảnh báo “bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào đất nước sẽ phải đối mặt với phản ứng khiến đối phương phải hối hận”.

Cùng ngày, quân đội Kuwait cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn 28 thiết bị bay không người lái nhằm vào lãnh thổ, trong một “làn sóng tấn công dữ dội." Các vụ đánh chặn bắt đầu từ 8h sáng (giờ địa phương) và kéo dài suốt cả ngày.

Một số thiết bị bay được cho là nhắm vào các cơ sở trọng yếu ở miền Nam Kuwait, gồm các cơ sở dầu khí, nhà máy điện và nhà máy khử mặn nước. Dù không ghi nhận thương vong, các cuộc tấn công đã gây thiệt hại đáng kể cho hạ tầng. Kuwait cáo buộc đây là các “mối đe dọa thù địch từ Iran."

Trong khi đó Bahrain cũng thông báo có 2 người bị thương nhẹ và nhiều ngôi nhà bị hư hỏng ở khu vực Sitra do các mảnh vỡ trong vụ đánh chặn các thiết bị bay không người lái, đồng thời thủ đô Manam cũng ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn trong buổi sáng.

Trong bối cảnh đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nhận định thỏa thuận ngừng bắn với Iran vẫn “mong manh," đồng thời kêu gọi Tehran tham gia đàm phán một cách thiện chí. Ông cảnh báo nếu Iran không hợp tác, Tổng thống Donald Trump “không phải là người dễ bị thách thức” và đang “mất kiên nhẫn” trong việc thúc đẩy tiến triển.

Về mặt ngoại giao, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã xác nhận nước này sẽ tham gia các cuộc đàm phán với Mỹ dự kiến diễn ra tại Islamabad (Pakistan) vào cuối tuần này, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif. Hai bên cũng nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ trong thời gian tới.

Dự kiến, dẫn đầu phái đoàn Iran tới Islamabad để tham gia đàm phán với Mỹ là Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf.

Trong khi đó, cộng đồng quốc tế đều hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn, nhưng cũng có nhiều ý kiến thận trọng.

Một quan chức cấp cao của Hamas gọi đây là “bước tiến quan trọng” góp phần làm suy giảm ảnh hưởng của Mỹ tại Trung Đông.

Trong khi đó, Thủ tướng Australia Anthony Albanese hoan nghênh việc hạ nhiệt căng thẳng, song cho rằng những phát ngôn đe dọa của Tổng thống Trump nhằm vào Iran là “không phù hợp” và có thể gây lo ngại.

Australia cho rằng việc đạt được ngừng bắn là tín hiệu tích cực đối với nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh xung đột đã khiến giá năng lượng tăng mạnh.

Trước đó, Iran đã đóng eo biển Hormuz sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel từ ngày 28/2, làm gián đoạn nguồn cung dầu khí và đẩy giá năng lượng leo thang. Tehran hiện tuyên bố sẽ tạm thời mở lại tuyến hàng hải chiến lược này như một phần của thỏa thuận./.

Bộ Ngoại giao Iraq bày tỏ hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, đồng thời kêu gọi hai nước "đối thoại nghiêm túc và bền vững" nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của tranh chấp.