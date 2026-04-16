Mỹ siết phong tỏa, Iran cảnh báo đáp trả: Căng thẳng tiếp tục leo thang

Mặc dù các nỗ lực ngoại giao nhằm nối lại đàm phán Mỹ-Iran vẫn đang được thúc đẩy nhưng căng thẳng ở Vùng Vịnh vẫn tiếp tục gia tăng, đặc biệt tại eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu thô toàn cầu.

Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục siết chặt phong tỏa tàu thuyền ra vào các cảng của Iran.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 16/4, Mỹ cho biết sẽ duy trì phong tỏa các cảng của Iran “cho tới chừng nào còn cần thiết,” đồng thời gia tăng sức ép quân sự và kinh tế.

Phát biểu tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói rõ Washington sẽ ngăn chặn mọi hoạt động tàu thuyền ra vào các cảng của Iran ở eo biển Hormuz.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine nhấn mạnh lệnh phong tỏa được áp dụng đối với tất cả các tàu thuyền, không phân biệt quốc tịch, và Mỹ sẵn sàng dùng vũ lực khi cần thiết như bắn cảnh cáo, kiểm tra hoặc kiểm soát tàu.

Giới chức Mỹ khẳng định các biện pháp trên thực chất nhằm vào các cảng và bờ biển của Iran, không phải phong tỏa toàn bộ eo biển Hormuz nhưng phạm vi thực thi có thể được mở rộng tới cả vùng biển quốc tế.

Cùng với đó, Washington triển khai chiến dịch “Economic Fury” hòng gia tăng tối đa sức ép kinh tế đối với Tehran, bên cạnh các lệnh trừng phạt mới nhắm vào ngành dầu mỏ Iran.

Bộ trưởng Hegseth nêu rõ lực lượng Mỹ tại Trung Đông hiện đang được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao nhất để có thể nối lại các hoạt động quân sự khi cần thiết.

Phía Iran cũng đưa ra cảnh báo cứng rắn.

Ông Mohsen Rezaei, thành viên của Hội đồng phân định lợi ích quốc gia Iran, cho biết các bệ phóng tên lửa của nước này đang chĩa vào tàu chiến Mỹ trong khu vực và có thể tấn công nếu bị khiêu khích. Ông cũng nói rõ Tehran sẽ không để hoạt động xuất nhập khẩu của nước này bị đình trệ.

Xung đột hiện nay bùng phát từ cuối tháng Hai sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, kéo theo các đòn đáp trả trong khu vực.

Hai bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kéo dài hai tuần từ ngày 8/4, song vòng đàm phán mới đây nhất tại thủ đô Islamabad của Pakistan lại không đạt kết quả./.

